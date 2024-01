El primer once de Unión depende de un agente externo

El DT de Unión, Cristian González, tiene un pensamiento que puede modificarse, si no logra contar con los refuerzos antes del estreno con Racing

Cristian González tiene un bosquejo del once inicial de Unión que dependerá de levantar inhibiciones.

De la expectativa a la realidad. Esperando y no desesperando. Está claro que Cristian González tiene en la cabeza el primer once inicial de Unión, que no podría ir de la mano con lo que realmente quiere poner en el Cilindro de Avellaneda.