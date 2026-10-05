Colón ya conoce cuándo recibirá a Almirante Brown en el Brigadier López

Tras el triunfo ante Estudiantes (BA), Colón ya prepara su próxima presentación ante Mitre; quedó confirmado el día y horario del partido ante Almirante Brown.

Colón dejó atrás el festejo por la victoria frente a Estudiantes de Buenos Aires y rápidamente cambió el foco. El equipo de Iván Delfino tendrá ahora una nueva salida de Santa Fe, ya que visitará a Mitre en Santiago del Estero por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará este domingo desde las 17, en una nueva oportunidad para que el Sabalero siga sumando en la recta final de la fase regular.

Colón llega a este compromiso después de imponerse 1-0 en el Brigadier López, resultado que le permitió sostenerse en el quinto puesto y quedar cada vez más cerca de asegurar su ubicación en el Reducido.

El calendario empieza a definirse para Colón

Mientras Delfino comienza a preparar el partido ante Mitre, también quedó establecido cuándo será la presentación siguiente del conjunto rojinegro.

Por la fecha 34, Colón recibirá a Almirante Brown el sábado 17 de octubre, desde las 18, en el Brigadier López.

Será una nueva presentación como local para el Sabalero, que tendrá por delante dos partidos importantes para continuar acumulando puntos y, especialmente, intentar mejorar su posición en la tabla de la Zona A.

Cuatro fechas para llegar de la mejor manera al Reducido

Con el Reducido cada vez más cerca, cada punto empieza a adquirir un valor especial para Colón. El objetivo ya no pasa solamente por asegurar la clasificación, sino también por terminar la fase regular lo más arriba posible.

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El equipo de Delfino afrontará ante Mitre la primera de las cuatro jornadas que quedan y luego volverá a Santa Fe para recibir a Almirante Brown.

Domingo a las 17 en Santiago del Estero y sábado 17 de octubre a las 18 en el Brigadier López: Colón ya tiene definidos sus próximos dos compromisos mientras busca llegar en las mejores condiciones al tramo decisivo del campeonato.