Quimsa recibe a Atenas en un duelo con historia y varios datos destacados

La Fusión será local del Griego este lunes desde las 22.05, en el único partido de la jornada de la Liga Nacional. El equipo santiagueño quiere prolongar su buen comienzo, mientras Atenas hará su estreno en la temporada.

La Liga Nacional de Básquet tendrá este lunes un único encuentro: Quimsa recibirá a Atenas en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, desde las 22.05, con televisación de Basket.TV.

Será el partido número 76 entre ambos en la competencia. El historial favorece a la Fusión , que ganó 43 veces contra 32 triunfos del conjunto cordobés. Además, Quimsa se impuso en 18 de los últimos 20 cruces y acumula 19 victorias consecutivas como local ante Atenas .

La última vez que el Griego logró festejar en el estadio Ciudad fue el 30 de noviembre de 2012, cuando se impuso 80-78.

Un partido especial para Quimsa

El encuentro tendrá además un significado particular para el conjunto santiagueño: Quimsa disputará su partido número 1000 en la historia de la Liga Nacional.

La institución acumula 21 temporadas en la máxima categoría, con 600 victorias y 399 derrotas. Enfrente estará Atenas, justamente el equipo con mayor cantidad de participaciones en la historia de la competencia, que esta noche comenzará su 42ª temporada sobre 43 ediciones.

En el Griego, además, Franco Balbi está a solamente tres triples de alcanzar los 500 convertidos en la Liga Nacional.

Realidades diferentes y bajas en Atenas

Quimsa llegará con todo su plantel disponible, mientras que Atenas tendrá algunas ausencias. Santiago Ferreyra no estará por una lesión en uno de sus hombros, mientras que Tomás Cavallero presenta molestias musculares y será preservado.

En la previa, Leo Gutiérrez destacó el crecimiento de su equipo: “Estamos bien defensivamente y bien en la fluidez ofensiva”, aunque remarcó la necesidad de conseguir mayor regularidad para sostener el nivel durante toda la temporada.

Por su parte, Nicolás Martínez valoró la victoria ante Platense y puso el foco en la defensa como una de las claves del equipo: “Lo principal fue estar firmes en defensa”. Ahora, Atenas tendrá el desafío de trasladar esas buenas sensaciones a su debut frente a una Quimsa que buscará hacerse fuerte nuevamente en casa.