El representante frenaría las chances de retorno a Unión de Picotón González

Gastón González no seguirá en Nacional de Uruguay y se ilusionaba con la posible idea de volver a Unión, pero su representante prefiere que siga en el exterior

Las prioridades son Claudio Corvalán y Bruno Pittón, y después resta verse si Thiago Cardozo estará en los planes y las chances que tendrían de seguir los que están a préstamo de Boca: Nicolás Orsini, Gonzalo Morales y Simón Rivero. Difícil en todo sentido por lo económico.

Respecto a posibles incorporaciones, poco y nada, Por más que Cristian González se fue de licencia, le confesó en charla exclusiva con UNO Santa Fe que tendrá "el teléfono prendido y pegado", porque quiere "estar metido en cada tema".

Unión busca refuerzos

Enfatizó que de mínima pretende "cinco refuerzos para potenciar la base", por lo que no sorprendería si vuelven a sonar nombres que fueron apuntados anteriormente. Pero hubo uno que sonó y rápidamente se esfumó: Gastón González.

Gastón González.jpg El representante de Gastón González no lo quiere de regreso en Unión.

El extremo no continuará en Nacional de Uruguay, por lo que debería regresar a Orlando City de Estados Unidos, donde no sería considerado y por eso analiza otras propuestas. Una idea que tenía era probar suerte otra vez en el Tate, pero por lo que pudo saber unosantafe, su representante Gustavo Goñi no quiere saber nada.

En realidad, prefiere que siga en el exterior, ya que está muy fresca su transferencia. Trascendió que Newell's lo sondeó, pero con la misma respuesta. Un Picotón que disputó 29 partidos y marcó dos goles en el Bolso en 2024.