Unión afrontará este viernes un nuevo desafío en su gran campaña dentro del Torneo Clausura 2025 cuando, desde las 19, visite a Banfield en el Estadio Florencio Sola, por la 10 fecha con la misión de sostener la cima de la zona A. El partido será controlado por Luis Lobo Medina y transmitido por UNO 106.3.
El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola
Unión, único líder de la Zona A, irá su cuarta victoria al hilo de visitante cuando, desde las 19, juegue con Banfield por la fecha 10 del Clausura. Formaciones
Por Ovación
26 de septiembre 2025 · 18:36hs
Formaciones de Banfield y Unión
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Rodrigo Azumendi y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Luis Lobo Medina.