El sorprendente Unión defenderá la punta ante Banfield en el Florencio Sola

Unión, único líder de la Zona A, irá su cuarta victoria al hilo de visitante cuando, desde las 19, juegue con Banfield por la fecha 10 del Clausura. Formaciones

Unión afrontará este viernes un nuevo desafío en su gran campaña dentro del Torneo Clausura 2025 cuando, desde las 19, visite a Banfield en el Estadio Florencio Sola, por la 10 fecha con la misión de sostener la cima de la zona A. El partido será controlado por Luis Lobo Medina y transmitido por UNO 106.3.