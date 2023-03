Munúa: "Tuve mucho respaldo del presidente de Unión"

Más adelante, apuntó: "Se necesitaba una victoria para trabajar con un poquito de tranquilidad. En este armado los más jóvenes van creciendo, con semanas atípicas, son obstáculos que tienen que saltar, más allá de que no nos guste, no es lo ideal, nos viene bien para interpretarlo de buena manera. En estas semanas que pasaron no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Es un proceso normal, nos gustaría ganar siempre pero no se puede. Nos estamos reorganizando, llegaron jugadores hace muy poquito. Hay jugadores que tienen que dar un paso al frente, lo digo en el buen sentido. Está más que demostrado la unión, el compromiso, y las ganas de que la gente se vaya contenta a su casa. Quiero resaltar el empuje de la gente, como siempre alentó hasta el final, ayudó al equipo en momentos complicados. Llenó el campo y el equipo tenía ganas de regalarle una victoria".

LEER MÁS: Machuca, el joven que otra vez llegó al gol en Unión

Munúa era consciente que no transitó una semana normal, por lo que se refirió sin tapujos y refrendó: "Tuve mucho respaldo del presidente de Unión, intentamos aislarnos, pero siempre hay cosas que llegan. Es parte de nuestro trabajo, no me cansó de decir que hay que saber interpretar las situaciones, los jugadores que se fueron, el perfil del plantel. El proyecto de Unión es ambicioso e ilusionante, hay muchísimas cosas que se están haciendo muy bien y estamos creciendo. No habíamos tenido un buen arranque, pero el grupo está con ganas de ser el equipo competitivo. Es importante hacernos fuertes de local, ojalá que sea el comienzo de una estabilidad para soltarnos como equipo".

En otro tramo de sus declaraciones y en referencia a no hablar tan seguido con la prensa, el Charrúa dijo: "Desde que llegamos acá, nosotros hablamos muchísimo con ustedes (con los periodistas), simplemente, queríamos hablar dentro del campo, los futbolistas también. Hay semanas que queremos estar más tranquilos, en familia, escuchando poco lo que se dice, internamente estamos fuertes. En la intimidad pasaron cosas muy lindas, queda para nosotros, eso reconforta muchísimo. Más allá de un resultado deportivo, estamos para intentar conseguir cosas importantes. Cuando las cosas están entreveradas y hay tanto malestar, es lindo estar todos juntos como estamos. Eso te hace crecer muchísimo y ese es el camino. Unidos es más fácil. El año pasado tuvimos muchos partidos a nivel internacional y local. Nos pusimos objetivos altísimos, fuimos muy exigentes con la gente que siempre estuvo".

LEER MÁS: El uno por uno de Unión ante Estudiantes

El capitán del barco volvió a insistir que "tuvimos una semana difícil pero muy linda internamente, lo único que siento por mis jugadores es orgullo por todo lo que hicieron desde que estamos. Fue todo muy apretado el año pasado, este grupo con algunos que no están, formaron una ilusión, un estilo e ilusionaron mucho a la gente. Queremos que venga la gente a la cancha y que Unión puede competir y ganarle a cualquier rival. Eso es lo que buscamos, es el equipo que queremos ser. Nos estamos recomponiendo. Tenemos expectativas de diferentes tipos y estamos alineando a todos".

También en relación al diálogo con Luis Spahn, el entrenador rojiblanco apuntó: "Antes del partido estuvimos con el presidente, hablamos seguido o cuando él cree que tenemos que hablar o yo lo llamo. Fue una semana, no hay que esquivar todo lo que se generó, sentí el apoyo y las ganas de revertir la situación".

En su despedida, con un fin de semana libre, Munúa disparó: "Es una victoria que necesitábamos, nos deja trabajar con tranquilidad para seguir creciendo, estamos yendo de menos a más, con el compromiso y la unión, quedó demostrado. Vamos a ser el equipo alegre y competitivo que queremos ser.