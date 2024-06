El tremendo elogio de Mariano Closs para el Unión de Kily González

En este caso, quien elogió a Unión y a la tarea de Kily González fue el relator Mariano Closs, quien está cubriendo la Eurocopa desde Alemania. El comentario que hizo el relator de ESPN causó furor entre los hinchas rojiblancos, tomando en cuenta el peso que tiene la opinión de periodista en nuestro país y América Latina.

Los elogios de Closs al Unión de Kily González

"A mí sabés qué me pone contento... ¿Puedo decir lo que me pone contento? Lo de Unión de Santa Fe. Te voy a decir por qué, y lo tiro de primera persona, cuando el equipo empataba o perdía, o no podía, a mí Unión siempre me gustó y los jugadores que tuvo. Me gusta que esté primero Unión, porque evidentemente dio frutos apartarse del descenso y estar en la zona baja, y poder estar liberados. Unión tiene chicos que juegan bien..", reveló Mariano Closs.

En tanto que Mariano Juan, uno de sus panelistas, agregó: "Sí, juega muy bien, y a parte tiene un técnico que más allá de lo táctico y estratégico, cómo quiere que juegue su equipo, le agrega carácter".

El Kily González, referencia en el fútbol argentino

Mientras que Mariano Closs volvió a tomar la posta y agregó sobre el DT de Unión: "Si tiene ganas el Kily, y mira la Eurocopa, lo podemos invitar en este F12, porque no va a parar y vamos a estar siempre al aire entre partido y partido. Así que si lo podemos invitar... Además, es un hombre europeo, ya que no solo jugó sino que vistió la camiseta argentina".

Esto tuvo gran repercusión entre los hinchas de Unión, e incluso ese fragmento fue publicado por varias cuentas que siguen la información del club, lo que lo convirtió en viral. Sin dudas que esto grafica el gran momento y arranque que está experimentando el equipo de Kily González en el Torneo de la Liga Profesional, que lo tiene como líder.