Uno Santa Fe | Unión | Unión

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Unión terminó con un sabor amargo por la eliminación en los penales ante River, pero con la satisfacción de haber estado a la altura. En situaciones, fue parejo

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 14:27hs
Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Prensa Unión

Unión quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina al caer 4-3 en los penales frente a River, en el Malvinas Argentinas de Mendoza. El 0-0 en los 90' dejó sensaciones encontradas: por un lado, el Tate compitió de igual a igual ante uno de los candidatos; pero ineficacia lo privó de dar el golpe.

• LEER MÁS: A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

En el desarrollo, las estadísticas reflejaron el dominio del Millonario en la tenencia y el juego asociado. Registró 68% de posesión, con 555 pases y una precisión del 84%, contra los 257 pases y el 70% de efectividad de Unión (32% de posesión). Además, el elenco de Marcelo Gallardo intentó más veces: 15 remates totales, de los cuales tres fueron al arco, frente a 12 disparos del Rojiblanco, con dos al arco.

• LEER MÁS: Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión mostró un enorme despliegue defensivo, además de generar tres tiros de esquina contra uno del rival. A pesar de esas cifras, la paridad en el marcador llevó la definición a los doce pasos, donde la efectividad de River terminó marcando la diferencia.

• LEER MÁS: Maizon Rodríguez, el gran dolor de cabeza para Unión

La eliminación deja a Unión fuera de la Copa Argentina, aunque con la tranquilidad de haber estado a la altura en un escenario exigente. Sin embargo, la bronca por no poder meterse en cuartos todavía duele en el mundo rojiblanco.

• LEER MÁS: Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Los números de Unión-River en Mendoza

image
Las estadísticas del Unión-River de Copa Argentina en Mendoza.

Las estadísticas del Unión-River de Copa Argentina en Mendoza.

Unión River Copa Argentina
Noticias relacionadas
Mauro Pittón dejó su opinión después de la eliminación de Unión en Copa Argentina.

Mauro Pittón: "Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos"

martinez: union estuvo a la altura pero no nos alcanzo

Martínez: "Unión estuvo a la altura pero no nos alcanzó"

madelon, tras la eliminacion: union hizo un partido digno, hay equipo

Madelón, tras la eliminación: "Unión hizo un partido digno, hay equipo"

con armani como figura, river elimino por penales a union y esta en los cuartos de final de la copa argentina

Con Armani como figura, River eliminó por penales a Unión y está en los cuartos de final de la Copa Argentina

Lo último

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Último Momento
Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Ovación
¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná