Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Unión terminó con un sabor amargo por la eliminación en los penales ante River, pero con la satisfacción de haber estado a la altura. En situaciones, fue parejo

Unión quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina al caer 4-3 en los penales frente a River , en el Malvinas Argentinas de Mendoza. El 0-0 en los 90' dejó sensaciones encontradas: por un lado, el Tate compitió de igual a igual ante uno de los candidatos; pero ineficacia lo privó de dar el golpe.

En el desarrollo, las estadísticas reflejaron el dominio del Millonario en la tenencia y el juego asociado. Registró 68% de posesión, con 555 pases y una precisión del 84%, contra los 257 pases y el 70% de efectividad de Unión (32% de posesión). Además, el elenco de Marcelo Gallardo intentó más veces: 15 remates totales, de los cuales tres fueron al arco, frente a 12 disparos del Rojiblanco, con dos al arco.

Unión mostró un enorme despliegue defensivo, además de generar tres tiros de esquina contra uno del rival. A pesar de esas cifras, la paridad en el marcador llevó la definición a los doce pasos, donde la efectividad de River terminó marcando la diferencia.

La eliminación deja a Unión fuera de la Copa Argentina, aunque con la tranquilidad de haber estado a la altura en un escenario exigente. Sin embargo, la bronca por no poder meterse en cuartos todavía duele en el mundo rojiblanco.

Los números de Unión-River en Mendoza