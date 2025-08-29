Uno Santa Fe | Unión | Unión

A Unión siempre le faltan cinco para el peso

En definiciones cruciales, una vez más, Unión no pudo lograr el objetivo, que sí alcanzaron otros equipos frente al mismo rival

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 10:38hs
El análisis general del partido entre Unión y River por Copa Argentina dirá que el Tate estuvo a la altura de las circunstancias, que le jugó de igual a igual al Millonario y que dispuso de chances concretas para ganar.

Se mencionará que en el aspecto táctico, River no fue superior a Unión y que el elenco conducido por Leonardo Madelón compitió de manera muy seria.

Ahora, la realidad indica que es River el que jugará cuartos de final y que Unión quedó eliminado de la Copa Argentina. Todo lo bueno que se mencionó anteriormente, no le alcanzó para cumplir con el objetivo.

Esa jugada del final en donde faltando segundos para terminar el encuentro, Nicolás Palavecino definió por arriba del travesaño, seguramente quedará grabada en la memoria de todos los hinchas.

Era gol de Unión y clasificación a los cuartos de final eliminando nada menos que a River. Pero no fue y el que terminó afuera de la competencia fue el Tatengue.

Pero seguramente lo que más desilusión debe generar en el hincha es la sensación de que a Unión siempre le faltan cinco para el peso y más si se compara con otros equipos que están a su mismo nivel y que alcanzaron lo que el Tate no pudo.

Y en ese sentido sobran los ejemplos. En 2024, fue Temperley el que en los penales eliminó a River. Y en este 2025, Talleres le ganó al Millonario la definición desde los 12 pasos para consagrarse campeón de la Supercopa Internacional.

Mientras que en mayo, fue Platense el que en el Monumental dejó en el camino a River en los penales para luego consagrarse campeón del Torneo Apertura.

Es decir, en un año, tres rivales, uno de ellos que está en la Primera Nacional como Temperley, lograron lo que Unión no pudo conseguir en Mendoza.

De allí la sensación de frustración que invade al hincha de Unión, que una vez más estuvo cerca de dar el golpe y debió conformarse con una eliminación de las denominadas dignas.

