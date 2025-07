El uno por uno de Unión en el empate frente a Boca

Franco Pardo (7): Otro gran partido como ante Estudiantes, firme en la marca, atento para cortar por arriba y por abajo. Fue uno de los pilares que tuvo el equipo rojiblanco.

Valentín Fascendini (6): Se viene complementado muy bien con Pardo, muestra carácter y decisión, por allí se apresura cuando sale lejos y comete algunas faltas. Estuvo cerca de marcar pero no remató bien, se viene asentando como titular.

Mateo Del Blanco (6): Otro jugador que encontró regularidad, si bien no es su puesto cada vez se va sintiendo con más confianza, mejoró en la marca y cuando puede pasa al ataque con determinación.

Julián Palacios (6): Enorme desgaste para el ida y vuelta, muy disciplinado para el retroceso y darle una mano a Vargas. Terminó agotado y por eso fue reemplazado.

Mauricio Martínez (7): Muy buen partido, fue el eje de Unión en la zona media, cortando y jugando. Venía de ser figura ante el Pincha y en la Bombonera jugó con mucha personalidad y presencia.

Mauro Pittón (6): Muy mejorado respecto al primer semestre, hizo un gran desgaste para apretar arriba y recuperar. En el córner que termina en gol de Boca no pudo controlar la pelota y se fue al tiro de esquina.

Franco Fragapane (7): Su mejor partido desde que volvió a Unión, pareciera que se motiva jugando contra Boca, excelente asistencia a Tarragona, pero además se mostró para jugar y conectar con sus compañeros. Mucha dinámica y compromiso.

Lucas Gamba (6): Interesante primer tiempo, apareciendo por los costados y provocando peligro, le faltó definición pero se movió con inteligencia. Producto del desgaste, terminó siendo reemplazado.

Cristian Tarragona (8): Un verdadero golazo que le pudo haber dado el triunfo a Unión. Una pirueta en el área y enorme definición de goleador. Y en el primer tiempo se mostró criterioso para jugar de espaldas haciendo valer su oficio y experiencia.

Marcelo Estigarribia (-): No entró bien, no logró sostener la pelota para que el equipo pudiera salir del fondo. No atraviesa un buen momento y se lo nota falto de confianza.

Nicolás Paz (-): Ingresó para conformar una línea de cinco, no cometió errores puntuales, pero tampoco pudo destacarse en los anticipos defensivos.

Ezequiel Cañete (-): Se lo notó muy falto de ritmo, sorprendió su ingreso dado que Unión necesitaba de jugadores con más dinámica y compromiso para la recuperación.

Lionel Verde (-): Muy pocos minutos en cancha, ingresó en un contexto desfavorable, cuando Boca tenía la pelota y Unión estaba muy lejos del arco rival.