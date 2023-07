El uno por uno de Unión en la derrota ante Atlético Tucumán.

Unión jugó mal y perdió bien frente a Atlético Tucumán, con rendimientos bajos y algunos regulares que no alcanzaron a destacarse

Sebastián Moyano (5): Nada que hacer en el gol, en el primer tiempo le tapó un remate a Guillermo Acosta. Descolgó algunos centros frontales, pero se mostró impreciso con la pelota en los pies. El arquero de Unión fue de los pocos que no desentonó.

Nicolás Paz (4): No mostró la seguridad de otros partidos, en algunas acciones quedó desacomodado y en el segundo tiempo fue reemplazado, debido al cambio de esquema.

Oscar Piris (4): No pudo disimular la ausencia de Calderón. Hacía varios partidos que no jugaba y se notó esa falta de ritmo, ya que en algunas jugadas llegó tarde y no logró mostrarse sólido.

Claudio Corvalán (5): Fue el más seguro del bloque defensivo, sin jugar en el nivel que lo venía haciendo, al menos fue el más rescatable. En el primer tiempo dispuso de un cabezazo que se fue por encima del horizontal.

Kevin Zenón (4): Venía de jugar un partidazo ante Independiente, pero nunca logró hacer pie por su sector. No estuvo seguro en la marca, pero además se mostró muy impreciso con la pelota en los pies, a la hora de proyectarse.

Enzo Roldán (4): Lejos del nivel que venía mostrando, en esta oportunidad no tuvo movilidad, ni tampoco pudo hacer jugar al equipo, ya que Unión tuvo poco la pelota. En consecuencia, fue superado en la zona media.

Yeison Gordillo (5): La chance más clara de Unión fue un gran disparo del colombiano desde afuera del área que terminó tapando el arquero, ganó y perdió en el medio, pero mostró el temperamento de siempre.

Imanol Machuca (4): Es la figura de Unión y el jugador más desequilibrante, sin embargo, en este partido no tuvo espacios para ganar en el mano a mano y terminó pasando desapercibido.

Mauro Luna Diale (4): No pudo desequilibrar en ataque y tampoco pesó en la recuperación, como lo hizo en anteriores partidos. Por ello, fue el primer jugador en salir cuando se disputaban 15' del segundo tiempo.

Jerónimo Domina (4): Fue anticipado casi siempre, jugó de espaldas, la pelota no le llegó y en consecuencia se le presentó un partido muy incómodo para explotar sus virtudes.

Ezequiel Cañete (5): En la media hora que jugó estuvo cerca de convertir, primero tirando un taco en el área luego de una mala salida de Marchiori y posteriormente con un remate al primer palo que se fue desviado.

Luciano Aued (-): En el rato que jugó buscó manejar la pelota y darle un destino seguro. Pero es otro de los futbolistas que viene con poco ritmo y le costó prevalecer en la zona media.

Bryan Castrillón (-): Buscó desequilibrar con algunas corridas, pero no cumplió con su objetivo. Ingresó en un contexto desfavorable y por ello no tuvo preponderancia.

Tomás González (-): Si bien ingresó cuando faltaban dos minutos, tuvo la chance de marcar el empate con un cabezazo al primer palo que se fue desviado.