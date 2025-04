El uno por uno de Unión en la goleada sufrida ante Mushuc Runa

Lautaro Vargas (3): Flojo partido, sufrió cuando lo atacaron y además no incidió en ataque. Su mayor virtud son las proyecciones y en este partido no pudo progresar con pelota dominada.

Franco Pardo (2): Flojísimo partido, no llegó a despejar el centro que terminó con el segundo gol de Mushuc Runa y en el tercero no pudo despejar el pase rasante que derivó en Penilla. Atraviesa un presente que no amerita titularidad.

Mauricio Martínez (4): Si bien no jugó un buen partido, al menos fue de los defensores el que más empujó con alguna buena salida y tratando de presionar más arriba.

Claudio Corvalán (3): Volvió a jugar después de mucho tiempo como lateral y su actuación no fue buena. Se lo observó lento y llegando tarde a las coberturas. En el segundo tiempo buscó adelantarse, pero dejó espacios en defensa.

Franco Fragapane (3): Lo más positivo fue la acción en la que lo derribaron en la puerta del área propiciando la expulsión del defensor local. Pero no mucho más, en el arranque no logró conectar un centro de Estigarribia y perdió la pelota en la jugada del segundo gol.

Rafael Profini (4): Le costó hacer pie en la zona media, debido a la movilidad del equipo rival. Intentó con algún remate de media distancia al que le faltó precisión.

Mauro Pittón (3): No encontró nunca la posición para poder plantarse en la mitad de la cancha. Fue superado a lo largo de todo el partido y terminó siendo reemplazado.

Bruno Pittón (4): En el arranque del partido llegó al área rival pero no alcanzó a definir y en el segundo tiempo apareció en ataque para puntear el balón y habilitar a Fragapane en la acción en la que se fue expulsado Bentaberry.

Lucas Gamba (4): Incidió poco en ataque, le costó desnivelar por afuera y cuando se movió por las bandas no pudo acertar en los centros, termino siendo reemplazado.

Marcelo Estigarribia (5): Si bien no marcó goles fue el que más exigió. El arquero rival le tapó dos remates y en el inicio del partido metió un buen pase dentro del área que nadie llegó a conectar. Peleó todas las pelotas.

Julián Palacios (-): A diferencia de otros partidos, en esta ocasión su ingreso no fue bueno. Lo amonestaron por un toque al arquero rival, pero no pudo desequilibrar en el mano a mano.

Jerónimo Domina (-): No alcanzó un pase filtrado de Verde dentro del área. Poca incidencia en ataque, en medio de un contexto totalmente desfavorable.

Lionel Verde (-): En los pocos minutos que jugó fue de lo más peligroso. Un tiro libre que casi termina en gol y un buen pase que Domina no alcanzó a conectar.

Diego Díaz (-): Entró muy poco en acción, es un jugador al cual deben asistir y en un equipo sin claridad ofensiva, terminó sin poder meterse en el partido.

Mateo Del Blanco (-): Pocos minutos en cancha, debió ingresar antes ya que en lo poco que jugó al menos demostró actitud y ganas para pasar al ataque por el carril izquierdo.