El uno por uno de Unión en la victoria ante Central Córdoba.

Nicolás Paz (5): Fue de menor a mayor, mejoró en el segundo tiempo con algunos buenos quites. En la primera etapa no estuvo tan seguro, pero es lógico ya que era su segundo partido en Primera División. Fue reemplazado en el final del partido.

Franco Calderón (5): Venía de hacer un muy mal partido ante Sarmiento, en los últimos encuentros su nivel no fue bueno, pero en este cotejo levantó su rendimiento y al menos ofreció más seguridad.

Claudio Corvalán (5): Hizo un discreto partido, intentó hacer la simple y no complicarse. Otro de los jugadores que no está pasando un buen momento, pero en este encuentro estuvo más atento y concentrado.

Lucas Esquivel (6): Hizo un muy buen segundo tiempo, mejoró en ataque, además el gol llegó como consecuencia de un quite suyo en la mitad de la cancha. Tuvo mayor determinación para progresar con la pelota al pie.

Gastón Comas (4): No pesó mucho en el partido, hacía mucho que no jugaba y por allí eso lo perjudicó. Es un futbolista con buen manejo, pero que no supo administrar bien el balón.

Joaquín Mosqueira (5): Ganó y perdió en la mitad de la cancha, es un futbolista que está jugando sus primeros partidos, por lo cual es lógico que tenga altibajos, pero nunca dejó de correr y meter.

Imanol Machuca (7): Un gran segundo tiempo, indescifrable en el mano a mano. Fue el jugador más desequilibrante mostrando toda su habilidad para gener peligro en ataque y ganar varias infracciones.

Jerónimo Domina (4): Con apenas 17 años está jugando sus primeros partidos en Primera División, entró poco en juego y le costó aguantar el balón, más allá de que nada se le puede reprochar desde la entrega física.

Mauro Luna Diale (5): Es un jugador que nunca se queda quieto, cuando no tiene el balón trata de colaborar en la recuperación. Por allí no estuvo tan preciso, pero mostró algunos arranques interesantes.

Enzo Roldán (7): No había participado mucho del juego, pero termina siendo una de las figuras con el golazo que marcó de media distancia y que le dio un triunfo tan necesario a Unión.

Francisco Gerometta (5): Cometió algunos errores en la marca, pero buscó pasar con insistencia al ataque y terminó tocando hacia un costado para el remate de Roldán que terminó en gol.

Junior Marabel (-): Ingresó para jugar los últimos minutos e intentar aprovechar algún rebote. Peleó mucho y en una acción casi queda a mano a mano pero el defensor le robó el balón.

Daniel Juárez (-): Entró con Marabel para buscar mayor vitalidad en el ataque, cuando el partido era de ida y vuelta por lo cual había espacios para atacar. Aunque no tuvo chances de inquietar en ofensiva.