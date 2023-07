"Mi representante me dijo que hay un interés grande de Unión"

"Imanol está muy bajoneado y no quiere ir a entrenar"

La oferta real que llegó desde Fortaleza por Machuca y que no convence en un clima de tensión

Kily dejó en claro su preocupación por este tema, pero la dirigencia le transmite tranquilidad y confianza en solucionar todo. Mientras eso sucede, están tirando "centros" por jugadores. En las últimas horas trascendió que hubo consultas por el zaguero uruguayo de Defensor Sporting, Matías Rocha.

Matías Rocha.jpg Matías Rocha admitió el sondeo de Unión.

Tiene 22 años y viene teniendo rodaje. Sorprendió que se apuntara a un extranjero, con todo los problemas que le causó al club, pero quizás se vio una puerta accesible para sumarlo. "Salí de entrenar y me encontré con un cantidad de mensajes y llamadas. Lo primero hice fue comunicarme con mi representante para consultar, porque me sorprendió", confesó el zaguero en charla con el programa Hora 25 Deportes que se emite por AM Oriental 770 .

Pero luego reveló lo más importante: "Si agente más o menos me explicó que había un interés grande, pero la verdad no sé nada. Solo trato de enfocarme en la actualidad. Si sale después algo para mejorar, bienvenido sea".

Esto devela lo que andaría pretendiendo la dirigencia rojiblanca, aunque por ahora sin algo concreto y formal. Habrá que ver si esto tiene avances o queda en simples consultas. Más que nada, por las limitaciones económicas que hay cuando se mira hacia al extranjero.