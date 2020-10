El volante de Unión que sueña con debutar en Primera

En diálogo con las redes sociales del club Unión, el futbolista aseguró "Me sentí muy bien durante el partido, estaba tranquilo y de a poco me fui acomodando. Estoy con mucha confianza y el grupo como así también el técnico me brindan esa confianza. Y por eso trato de hacer lo mejor que puedo".

"En estos tres amistosos, más allá del resultado nos fue bien. No tuvimos suerte en los goles, pero creo que en el torneo vamos a jugar de la mejor manera. La intensidad es la misma, el juego por ahí cambia un poco, pero tampoco demasiado ya que es fútbol", analizó.

En otro tramo de la nota dijo: "Me siento cómodo dentro del equipo, el Mugre (Corvalán) y Blasi me brindan mucha confianza y además me aconsejan que le meta para adelante más allá de que pueda equivocarme. Ellos me apoyan mucho y la verdad que es muy bueno".

Por último habló del sorteo local y de la Sudamericana, pero también de su sueño: "Es bueno ya conocer a nuestros rivales, eso nos pone muy tranquilos. Obviamente que esperamos el arranque del torneo, tenemos muchas ganas de jugar, ya que pasó demasiado tiempo sin jugar. Vamos a dar lo mejor y ahora vamos a esperar el sorteo de la Copa. Mi sueño es debutar en Primera con la camiseta de Unión y más adelante que sea lo que Dios quiera", finalizó.