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Unión apuesta al futuro: renovó a Tomás González y lo cedió a Deportivo Riestra

Unión extendió el contrato del extremo hasta diciembre de 2028 y acordó un nuevo préstamo. La decisión se da en medio de una profunda reestructuración de los jugadores de banda que integraban el plantel profesional.

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 09:42hs
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Unión apuesta al futuro: renovó a Tomás González y lo cedió a Deportivo Riestra

Prensa Unión

Unión continúa moviendo piezas de cara al segundo semestre y este viernes oficializó una decisión importante pensando en el futuro: Tomás González renovó su contrato hasta diciembre de 2028 y fue cedido a préstamo a Deportivo Riestra.

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A través de sus canales oficiales, la institución comunicó: "Tomás González extendió su vínculo con Unión hasta diciembre de 2028 y fue cedido a préstamo a Deportivo Riestra. ¡Lo mejor en lo que viene Rayo!".

La medida deja en claro que el club sigue apostando por el potencial del futbolista, aunque entiende que necesita continuidad para seguir creciendo.

Una nueva oportunidad para sumar rodaje fuera de Unión

González regresó a Unión a comienzos de este año luego de sus pasos por Quilmes, Ferro y Arsenal, pero tuvo muy poca participación durante el Torneo Apertura.

Apenas disputó tres encuentros oficiales en el semestre: uno por Copa Argentina, otro en los playoffs y uno en el campeonato local, acumulando apenas 49 minutos en cancha.

Ante ese panorama, la dirigencia y el cuerpo técnico entendieron que lo mejor para su desarrollo era volver a salir a préstamo para encontrar protagonismo en otro contexto.

La decisión tiene lógica si se observan sus antecedentes recientes. En Quilmes, durante 2024, jugó 39 partidos, convirtió nueve goles y entregó tres asistencias. Luego pasó por Ferro y Arsenal, donde también logró sumar minutos y protagonismo en la Primera Nacional.

Una reconstrucción total por las bandas en Unión

La salida de González no es un caso aislado. Por el contrario, forma parte de un proceso de renovación que atraviesa el plantel rojiblanco.

La partida de Nicolás Palavecino, las negociaciones para rescindir el contrato de Franco Fragapane y ahora la nueva cesión de González marcan claramente que Unión deberá reformular gran parte de sus alternativas ofensivas por los extremos.

En consecuencia, el mercado de pases aparece como una prioridad para la dirigencia y para Leonardo Madelón, que necesitará incorporar variantes para los sectores externos del ataque.

Un patrimonio que Unión no quiere perder

Más allá de su escasa participación en este semestre, la renovación hasta 2028 demuestra que Unión sigue considerando a González como un activo importante de la institución.

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El extremo llegó desde Nueva Chicago en 2022 y, aunque todavía no logró consolidarse definitivamente con la camiseta rojiblanca, mostró condiciones interesantes en cada una de sus experiencias fuera del club.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en Deportivo Riestra para seguir sumando experiencia en Primera División, mientras Unión espera que el préstamo contribuya a potenciar a un jugador en el que todavía mantiene grandes expectativas deportivas y patrimoniales.

Unión Tomás González Deportivo Riestra
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