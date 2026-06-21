Unión concretó una venta millonaria: Rafael Profini continuará su carrera en Ucrania

El volante surgido de las inferiores rojiblancas fue transferido al FC Kharkiv en una operación cercana a los tres millones de dólares. El club santafesino conservará un porcentaje de su ficha y suma un ingreso clave para aliviar su situación económica.

Unión cerró una de las operaciones más importantes de este mercado de pases. Rafael Profini dejará la institución para convertirse en nuevo jugador del FC Kharkiv de Ucrania, en una transferencia que rondará los tres millones de dólares y que además le permitirá al club conservar un 20% de una futura venta.

El mediocampista viajará el próximo martes para someterse a la revisión médica y posteriormente firmar un contrato por cuatro temporadas con la entidad ucraniana, anteriormente conocida como Metalist.

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La transferencia representa un fuerte ingreso económico para Unión en un momento donde la necesidad de recursos se transformó en una prioridad para la dirigencia.

Un alivio para las cuentas de Unión

La salida de Profini llega en un contexto donde la institución necesita afrontar diferentes compromisos económicos acumulados en los últimos meses.

Entre ellos aparecen obligaciones vinculadas a incorporaciones recientes, deudas operativas y reclamos que se hicieron públicos en distintas áreas de la entidad, como el fútbol femenino y el básquet profesional tras su participación en la Liga Nacional.

UNO Santa Fe | José Busiemi

Por eso, el ingreso que generará la venta del volante aparece como una bocanada de aire fresco para las finanzas rojiblancas.

Además, la dirigencia espera que en las próximas horas también se concrete la salida de Mateo Del Blanco, quien ejecutaría su cláusula de rescisión de 2,5 millones de dólares para incorporarse al Racing de Estrasburgo de Francia.

De promesa de inferiores a transferencia internacional

Profini fue construyendo su lugar en el plantel profesional a partir de buenas actuaciones y una marcada evolución en los últimos dos años.

En la actual temporada disputó 20 partidos oficiales entre Torneo Apertura, Copa Argentina y playoffs, aportando un gol y cinco asistencias, números que despertaron el interés de diferentes mercados del exterior.

Su crecimiento también quedó reflejado en la Copa Sudamericana, donde sumó experiencia internacional y terminó de consolidarse como una de las grandes apariciones futbolísticas surgidas de las inferiores tatengues.

Entre 2025 y 2026 acumuló minutos importantes en el primer equipo y se transformó en una pieza habitual dentro de la estructura del mediocampo.

Unión deberá salir al mercado

La partida de Profini obligará ahora a la dirigencia y al cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón a buscar alternativas para reforzar la mitad de la cancha.

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El volante central era considerado una pieza titular dentro del plantel y su salida deja un espacio que Unión intentará cubrir durante este mercado de pases.

Mientras tanto, en Santa Fe ya asumen que la transferencia está cerrada y que Profini se convertirá en una nueva venta internacional surgida desde la cantera rojiblanca. Con la operación encaminada y el dinero próximo a ingresar, Unión comienza a reordenar sus cuentas y a planificar la reconstrucción de un plantel que perderá a dos de sus jóvenes valores más importantes.