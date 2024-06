En Buenos Aires relacionan al defensor Joaquín Laso con Unión

Por ahora no hay incorporaciones en Unión , pero antes de irse de vacaciones el DT Cristian González charló con la dirigencia sobre los puestos a potenciar. No se conocieron nombres, pero sí hay algunas pistas. Incluso el técnico ya blanqueó que un volante ofensivo es prioridad .

Esto siempre y cuando no se desarme la base principal, algo que asoma complicado por la cantidad de pretendientes que aparecer, pero por ahora solo con sondeos, ya que la el club decidió que no negociará por préstamos, solo mediante ventas. Aunque no sorprendería que se busque en lugares donde no se espera.

Relacionan a Unión con un zaguero de Independiente

En este sentido, en las últimas horas comenzó comenzó a tomar fuerza en Buenos Aires el supuesto interés que Unión tendría en el defensor Joaquín Laso, referente de Independiente. Medios incluso denotan consultas por el zaguero de 33 años.

Joaquín Laso.png En Buenos Aires informan que Joaquín Laso estaría en la mira de Unión.

Esto quizás tenga que ver con la partida de algun miembro del plantel rojiblanco. Justamente Miguel Torrén viene siendo buscando por varios equipos, en su mayoría de la Primera Nacional, cuyo libro de pases cierrra el jueves. Es probable que el experimentado marcador central no quiera bajar de categoría. También de Independiente Rivadavia en la Liga Profesional.

De igual modo, Joaquín Laso es nombre fuerte en caso de tener acidero. Más que nada, porque hay una línea de fondo afianzada por Kily. Habrá que ver si esto finalmente prospera o queda en la nada en un mercado de pases extenso y si concreciones por el momento en Unión.