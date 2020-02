En otra opaca actuación, Unión apenas empató con Central Córdoba de Santiago del Estero

Unión no pudo regresar al triunfo en el 15 de Abril después de clasificarse a la segunda fase de la Copa Sudamericana, al empatar este lunes 0-0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en un cotejo que cerró la 21ª jornada de la Superliga.

En un deslucido primer tiempo, Unión no tuvo ideas para para llegar al gol y cometió demasiadas imprecisiones con la pelota en los pies. El trámite fue parejo y cada equipo tuvo una chance clara para marcar.

Primero lo tuvo Unión en una pelota quieta, el balón le quedó a Troyansky que remató y tapó el arquero Rodríguez y en el rebote el Ruso alcanzó a mandarla al córner.

Pero tuvo que ver más con un descuido defensivo que por méritos de Unión. En contrapartida, Central Córdoba tuvo un mano a mano, luego de un taco de Núñez que lo dejó a Galeano de cara al gol.

El volante no definió bien pero hubo mérito de Moyano, que salió a tapar rápido y contuvo a medias, ya que la pelota quedo boyando y el que terminó salvando de manera providencial fue Milo para enviarla al tiro de esquina.

FedericoMilo.jpg Prensa Unión

El Ferroviario, con un esquema conservador, jugando con un punta, se las arregló para no sufrir en defensa, más allá de algunos centros cruzados.

Desde un primer momento salió a tratar de entretener la pelota en el medio y jugar lejos de Rodríguez; por momentos lo logró, ya que Unión en mitad de cancha careció de ideas. No pesaron por las bandas Cabrera y Carabajal, por lo tanto los puntas no tenían juego y no se los podía abastecer. Así las cosas, el resultado del primer tiempo resultó justo, ya que cada uno tuvo su chance y no la supieron aprovechar.

El segundo tiempo fue una continuación del primero, con Unión queriendo atacar pero sin claridad y con Central Córdoba replegado para buscar la contra.

A diferencia del primer tiempo, ninguno de los dos contó con chances claras. Un remate de Miracco por parte de la visita, otro de Carabajal cruzado para Unión desde afuera del área. Y ya en el final un disparo de Braian Álvarez que rechazó Rodríguez.

En líneas generales fue un mal partido de fútbol y el negocio lo hizo el elenco santiagueño. Madelón movió el banco en el segundo tiempo y acertó con el debut de Assis, que entró bien para imponerse en el medio.

Pero los de arriba no estaban en su noche y por eso Cañete, que debuto tampoco aportó en ataque. Se fueron consumiendo los minutos entre la impotencia del Tate y el conformismo del Ferroviario que con el punto se fue conforme.

Más allá de la clasificación a los 16avos de la Sudamericana, está claro que Unión está atravesando una crisis futbolística preocupante; apenas sumó un punto sobre los últimos 12 y el nivel de juego no es bueno. Ante dos rivales limitados como Patronato y Central Córdoba apenas sumó una unidad, defeccionando desde lo futbolístico.

Deberá encontrarle soluciones Madelón y retocar algunas piezas para intentar darle un toque revulsivo a un equipo que en el torneo local está en declive y deambula en las últimas colocaciones de la tabla valorativa.

Botti.jpg Prensa Unión

Síntesis

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli, Federico Milo; Javier Cabrera, Javier Méndez, Emanuel Cecchini, Gabriel Carabajal; Franco Troyanski y Nicolás Mazzola. DT: Leonardo Madelón.

Central Córdoba: Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Jonatan Galván, Matías Nani, Jonathan Bay; Franco Cristaldo, Cristian Vega, Juan Galeano, Dany Cure; Gervasio Núñez; y Nicolás Miracco. DT: Gustavo Coleoni.

Goles: no hubo.

Cambios: ST 14' Sebastián Assis y Ezequiel Cañete x Sebastián Méndez y Nicolás Mazzola (U); 29' Lisandro Alzugaray x Nicolás Miracco (CC) y Braian Álvarez x Emanuel Cecchini (U); 40' Santiago Gallucci x Cristian Vega (CC) y 44' Jhoao Rodríguez x Franco Cristaldo (CC).

Amonestados: Blasi, Cañete, Milo (U); Galeano, Vega (CC)

Expulsado: ST 46' Leonardo Madelón (DT de Unión)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: 15 de Abril.