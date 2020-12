"En Unión hay una falta de transparencia alarmante"

LEER MÁS: Luis Spahn: "Administramos a Unión sanamente"

"Esos nuevos opositores, pseudos oficialistas fueron los que aprobaron la venta de Franco Soldano, la libertad de acción de Franco Fragapane y Lucas Gamba, la venta de los hermanos Pittón. Todas cosas que uno cuando se va enterando, de lo poco, es para agarrarse la cabeza. Encima estos opositores llamaron a aprobar el balance asustando al socio, eso es lo más grave. Hoy el socio de Unión se encuentra en un vacío de información de transparencia y claridad que es alarmante, ya vivimos en otras épocas cosas parecidas pero nunca como en este momento. Es muy preocupante, como las actuaciones del MPA, que hace un año y medio tienen las causas y no la activan, como así también que los Bancos Macro y Bica se nieguen a dar información para saber los movimientos que tuvo Unión, con pedido judicial. O que el club no le ofrezca la información por la auditoría. A esto lo pueden hablar con la gente de Glorioso 89 o con Triunfo Tatengue que venimos pidiendo transparencia", reveló Luis Rodríguez Peragallo en otra parte de la charla.

Rodrigo Villarreal.jpg Luis Rodríguez Peragallo forma parte de Triunfo Tatengue, la mayor fuerza opositora de la gestión de Luis Spahn en Unión. Agrupación Triunfo Tatengue

Luego, Luis Rodríguez Peragallo se refirió a las promesas incumplidas en cuanto a lo edilicio y dijo: "El estatuto no te prevé un accionar interno, por eso planteamos la reforma del estatuto, junto con otra agrupación. Triunfo Tatengue es la principal fuerza opositora y dijimos que íbamos a estar para construir y controlar. Sobre el predio, en épocas electorales, acercamos un predio que nunca tuvimos respuestas, hace un par de meses se le acercó otro predio a la vera de la autopista y tampoco hubo respuestas. Uno de los lugartenientes del presidente adelantó la compra de un predio y no pasó nada. Unión es de los socios, no del presidente. Existió Unión luego de Malvicino, Vega, Corral, Casabianca... ¿No va a existir después de Spahn? Tenemos que dejar de asustar al socio, que se tiene que comprometer y participar de la vida institucional del club".

Para luego Luis Rodríguez Peragallo agregar: "Si te debo plata y no sabemos el monto. Lo más grave es que esto se vuelca en las Asambleas, seguimos en el mismo vacío legal. Hace un año atrás el presidente, rodeado por sus vicepresidentes y tesoreros hablaron de tres socios que dijeron que eran agitadores profesional porque dijimos que Inspección General de Persona Jurídica no tenía por aceptado los balances. Ahora nos encontramos siete u ocho meses después que no teníamos aprobados los balances ni aceptados por la justicia. En Unión siempre pasan cosas y quedan en la nebulosa".

"Hace 10 años fue Pilar del Tate, donde apareció el presidente y quedó en la nada, más allá que las multas quedaron para Unión. Luego fue el Paseo del Hincha, donde se le pidió una suma exhorbitante a las agrupaciones y peñas y no se hizo nunca. Después fue la mediabandeja donde todos los socios pagamos un bono para ir a la cancha, se le pidieron subsidios al estado que ahora le están reclamando, no fueron rendidos. Ni hablar de la venta de jugadores, no hubo ninguna rescatable. El doctor Marcelo Martín pidió que no retiren fondo, es decir que ya conocen esa operatoria", agregó Luis Rodríguez Peragallo en otra parte de la entrevista.

Y volvió al hecho de haber retirado fondos de Unión y Luis Rodríguez Peragallo dijo: "Tiene que ser aprobado por la CD, porque cuando uno pone plata en el club se detalla la fecha y si fue en dólares, al final de cada ejercicio hay que blanquedarlo en pesos. Por eso no es solo responsabilidad solo del presidente, sino la Comisión Revisora de Cuentas, la Comisión de Cuentas, que pusieron la firma en todos los balances. Si el presidente dice que le debemos 6.000.000 de dólares, ¿cómo puede ser que el balance dé 100.000 de pesos negativo? Hay algo que no cierra".

Más adelante a Luis Rodríguez Peragallo se refirió al balance que fue aprobado con objeciones, por una supuesta obligación de la Superliga, dijo: "Está todo en auditoría de socios que aprobó una Asamblea, la justicia tuvo que obligar a llamar al presidente una Asamblea Extraordinaria, se aprobó una Comisión Auditora, donde había tres agrupaciones y el oficialismo que se habían comprometido a dar informaciones, el oficialismo nunca la dio, o muy a cuentagotas, una agrupación puso todos los palos en la rueda, y Glorioso 89 y Triunfo Tatengue seguimos adelante".

"En Unión todos dicen que nadie sabía que el presidente retiró fondos, así está Unión. Jugó uno de los partidos más importantes y tuvieron que salir a pedir plata para los controles de coronavirus. Se vendió por 7 u 8 millones de dólares, y ¿dónde está el dinero? ¿En cuánto se vendió Gómez al Atlético Madrid? Está todo en la nebulosa. Se dice que se pagó una cláusula por Zules Caicedo que no se pagó nunca, se pagó 1 millón de dólares por Anselmo. Alguien se tiene que hacer responsable. En Unión nos conocemos todos, pero el socio tiene que tener memoria, uno puede insultar a los cuatro vientos por la venta de Gómez Andrade, pero ante fue Soldano, Zabala, los Pittón, Britez... No hablemos de los paquetes de Santagatti, de Pirchio, Kirsner, los dos Castro que eran delanteros. Hay jugadores que no pisaron la cancha en Unión, y ahora nos estamos abrazando a los pibes que están asomando y se lo echó como un perro a Eduardo Magnín", terminó Luis Rodríguez Peragallo.