Se fue de Unión y se convirtió en refuerzo de Huachipato

En las últimas horas se confirmó que el mediocampista Ezequiel Cañete se convirtió en refuerzo de Huachipato

El 31 de diciembre del año pasado, el mediocampista Ezequiel Cañete finalizó su vínculo con Unión y el mismo no fue renovado , ya que no estaba en los planes del cuerpo técnico que comanda Leonardo Madelón.

De hecho, el jugador estaba en el plantel, luego de su paso por Banfield, pero no sumaba minutos. Al punto tal, que en el Torneo Clausura apenas jugó un encuentro, en la 2° fecha ante Boca, ingresando a los 31' del segundo tiempo.

Luego de ese partido fue al banco en dos partidos, pero no ingresó y posteriormente ya no fue tenido en cuenta por Madelón y asi le puso punto final a su etapa en el Tate.

Lo cierto es que en las últimas horas, el volante fue confirmado como nuevo refuerzo de Huachipato. Llega con el pase en su poder y firmará contrato por una temporada.