Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

El calendario empezó a ordenar prioridades y Unión debutará en la Copa Argentina 2026 el próximo 31 de marzo ante Agropecuario por los 32avos de final. La confirmación llegó tras la publicación oficial de las fechas de todos los cruces de la instancia inicial.
El Tate estará entre los últimos equipos en presentarse, ya que esta fase se extenderá hasta el 8 de abril. Ese detalle no es menor: cuando llegue el momento de jugar, el Rojiblanco ya tendrá un recorrido importante en el Torneo Apertura, lo que le permitirá arribar con mayor rodaje competitivo y un panorama más claro.
Hora, sede y árbitro: por definirse aún para Unión y Agropecuario
Si bien la fecha ya está confirmada, todavía restan precisiones de la sede (¿San Nicolás?), el horario y el árbitro serán informados más adelante por la organización, un esquema habitual en la competencia federal, que suele ajustar detalles logísticos con el correr de las semanas.
Del otro lado estará Agropecuario, representante de la Primera Nacional, un rival que exigirá atención y respeto. Con el calendario a favor, Unión podrá evaluar el contexto físico y futbolístico para definir con qué formación encarar un cruce que siempre tiene condimentos especiales.
El resto de los cruces de Copa Argentina
Domingo 18 de enero
19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)
21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros
Lunes 19 de enero
21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)
Miércoles 21 de enero
21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús
Miércoles 4 de febrero
Platense - Argentino de Monte Maíz
Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
Barracas Central - Temperley
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy
Rosario Central - Sportivo Belgrano
Martes 17 de febrero
Aldosivi - San Miguel
Tigre - Claypole
River - Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
Boca - Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
Godoy Cruz - Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo - Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
Banfield - Real Pilar
Atlético Tucumán - Sportivo Barracas
Viernes 27 de marzo
Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela
Independiente - Atenas de Río Cuarto
Sábado 28 de marzo
Racing - San Martín de Formosa
Domingo 29 de marzo
Newell's - Acassuso
Huracán - Olimpo de Bahía Blanca
Martes 31 de marzo
Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino
Miércoles 1 de abril
Instituto de Córdoba - Atlanta
Defensa y Justicia - Chaco For Ever
Martes 7 de abril
Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán
Vélez - Deportivo Armenio
Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta
Miércoles 8 de abril
Sarmiento de Junín - Tristán Suárez
Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros