Unión ya tiene fecha para debutar en la Copa Argentina ante Agropecuario

La organización de la Copa Argentina dio a conocer las fechas de todos los cruces de los 32avos de final, donde Unión se medirá ante Agropecuario

El calendario empezó a ordenar prioridades y Unión debutará en la Copa Argentina 2026 el próximo 31 de marzo ante Agropecuario por los 32avos de final. La confirmación llegó tras la publicación oficial de las fechas de todos los cruces de la instancia inicial.

El Tate estará entre los últimos equipos en presentarse, ya que esta fase se extenderá hasta el 8 de abril. Ese detalle no es menor: cuando llegue el momento de jugar, el Rojiblanco ya tendrá un recorrido importante en el Torneo Apertura, lo que le permitirá arribar con mayor rodaje competitivo y un panorama más claro.

Hora, sede y árbitro: por definirse aún para Unión y Agropecuario

Si bien la fecha ya está confirmada, todavía restan precisiones de la sede (¿San Nicolás?), el horario y el árbitro serán informados más adelante por la organización, un esquema habitual en la competencia federal, que suele ajustar detalles logísticos con el correr de las semanas.

Del otro lado estará Agropecuario, representante de la Primera Nacional, un rival que exigirá atención y respeto. Con el calendario a favor, Unión podrá evaluar el contexto físico y futbolístico para definir con qué formación encarar un cruce que siempre tiene condimentos especiales.

El resto de los cruces de Copa Argentina

Domingo 18 de enero

19.00: Independiente Rivadavia - Estudiantes, en el estadio Único La Pedrera (San Luis)

21.15: Lanús - Sarmiento de La Banda, en el estadio Ciudad de Caseros

Lunes 19 de enero

21.15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó, en el estadio Florencio Sola (Banfield)

Miércoles 21 de enero

21.15: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland, en el estadio Ciudad de Lanús

Miércoles 4 de febrero

Platense - Argentino de Monte Maíz

Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú

Barracas Central - Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy

Rosario Central - Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

Aldosivi - San Miguel

Tigre - Claypole

River - Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan - Deportivo Madryn

Godoy Cruz - Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo - Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield - Real Pilar

Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela

Independiente - Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

Racing - San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell's - Acassuso

Huracán - Olimpo de Bahía Blanca

Martes 31 de marzo

Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino

Miércoles 1 de abril

Instituto de Córdoba - Atlanta

Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán

Vélez - Deportivo Armenio

Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril

Sarmiento de Junín - Tristán Suárez

Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros