En un mercado con pocas novedades en Unión, novedades del exterior ya hacen ruido. Según diversos portales de San Pablo, el lateral izquierdo Mateo Del Blanco estaría bajo la mira de Corinthians, que lo tendría en carpeta desde hace un tiempo.
Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota
Medios brasileños revelan que Corinthians prepara una oferta para Unión en busca del lateral izquierdo Mateo Del Blanco. ¿Será?
Por Ovación
Por ahora, el escenario es incipiente. No existe una oferta, aunque sí se reconocen sondeos iniciales y un seguimiento sostenido del jugador. Incluso, desde Brasil señalan que de un momento podría presentarse una propuesta al club santafesino.
Del Blanco, mientras tanto, intenta mantenerse al margen del ruido. Dejó en claro que no está pendiente del mercado, aunque su presente y proyección lo colocan inevitablemente en la vidriera. En ese contexto, también pesa una realidad: Unión necesita vender y cualquier interés serio pasa a ser observado con lupa.
Lo que pide Unión para dejar salir a Del Blanco
Un dato no menor es el contractual. Del Blanco cuenta con una cláusula de salida de 3.500.000 dólares, cifra que marca el piso de cualquier negociación y que Corinthians debería considerar si decide avanzar con determinación.
Por ahora, todo transcurre en el terreno de las versiones y el seguimiento. Pero la pregunta ya empezó a circular en Santa Fe: ¿vendrá Corinthians a la carga por Mini? El tiempo y el mercado tendrán la respuesta.