¿Cuando se suma a Unión el arquero Matías Mansilla?

Unión acordó de palabra la llegada del arquero Matías Mansilla quien llega para reemplazar a Matías Tagliamonte

Matías Mansilla llega entre jueves y viernes para sumarse al plantel de Unión.

En las últimas horas, la dirigencia de Unión acordó con sus pares de Estudiantes, la cesión a préstamo con cargo y opción de compra del arquero Matías Mansilla.

Una vez confirmada la salida de Matías Tagliamonte, la prioridad para Leonardo Madelón era sumar a Mansilla. Y es por eso que pese a los variados ofrecimientos que le realizaron de arqueros, siempre el plan A fue Mansilla.

Por ello, el Tate aceleró y llegó a un acuerdo para sumarlo por una temporada. Y la información indica que el arquero estaría llegando entre jueves y viernes a Santa Fe.

Posteriormente, se realizará la revisión médica y luego firmará contrato hasta el 31 diciembre del 2026. Así las cosas, se convertirá en el primer refuerzo rojiblanco.

En lo que refiere a los arqueros de Unión, está confirmado que Lucas Meuli se quedará en el plantel y competirá con Federico Gomes Gerth, para ver quien será el suplente de Mansilla.