Enzo Copetti: "Sé que Zuccarelli habló con mi representante"

Copetti habló con Radio Sol (FM 91.5), donde se refirió a esta posibilidad de desembarcar en Unión, ya que según se pudo conocer el manager Martín Zuccarelli se habría puesto al frente de las negociaciones para intentar que se llegue a un final feliz por su contratación.

Copetti.png Enzo Copetti admitió el contacto con Martín Zuccarelli para que se convierta en jugador de Unión.

"Mi cabeza está puesta en Atlético de Rafaela, lo que pase luego se verá. Mi interés es el de ascender, y mi futuro dependerá de eso. Si se logra a mí me irá mejor", comenzó diciendo Enzo Copetti, por quien Unión ya comenzó las gestiones para que se sume al plantel de Azconzábal.

En cuanto a su situación en Atlético de Rafaela, Copetti destacó: "Renové contrato por dos años, hace un par de semanas".

"Sabía que Martín Zuccarelli habló con mi representante, pero no pregunté más nada. Al contacto me lo confirmó mi representante. También sabía lo de Colón, pero no sé cómo quedó el tema", reveló Enzo Copetti sobre el contacto que habría tenido para convertirse en jugador de Unión.

Por último, Enzo Copetti indicó: "Cualquier equipo que sea de Primera sería un gran paso por mi carrera, para crecer como futbolista. Me llena de orgullo que me vengan a buscar de Primera".