Unión inició el operativo para retener a Ezequiel Cañete

Ezequiel Cañete llegó en enero de 2020 a Unión, procedente de Boca. El volante, al igual que Mauro Luna Diale, cuyo pase pertenece también al Xeneize, llegó en calidad de préstamo y luego de un semestre con nula participación, comenzaron a estar en la consideración del Vasco Azconzábal.

Luna Diale alternó buenas con malas, y quedó marcado por su expulsión en la revancha ante Bahía por la Sudamericana, más allá que de a poco comenzó a revertir su imagen. En tanto que Cañete tuvo mucha participación en el arranque de la era Azconzábal, luego perdió su lugar y lo recuperó a base de muy buenas actuaciones.

Incluso Ezequiel Cañete, quien llegó a Unión como enganche, se tuvo que adaptar a varias posiciones en la mitad de la cancha, y a pesar que ninguno de los dos tiene un corte defensivo típico, se pudo acoplar con Juan Nardoni, conformando una interesante dupla de volantes centrales.

Debido a su gran momento (viene de marcar un golazo ante Aldosivi en Mar del Plata), los dirigentes ya comenzaron a gestionar su continuidad en Unión, donde tiene vínculo hasta junio de este año. El pase del volante pertenece a Boca, que en su momento le puso una elevada opción de compra por el 50% de su ficha.

Como suele ocurrir en estos casos, la opción que Boca le puso a Unión por el pase de Ezequiel Cañete es muy elevada y no se le puede hacer frente, con lo cual los dirigentes tatengues agudizan el ingenio para intentar una prórroga del préstamos, desde ahora y más allá de junio.

En la estrategia, como primera medida, se trata de convencer a Ezequiel Cañete para que dé el visto bueno para que se pueda concretar esta alternativa, para luego entre Unión y el jugador interceder ante las autoridades de Boca para que acepten la opción de prolongar el vínculo, lo que sería una gran noticia para Juan Azconzábal pensando en la próxima temporada.