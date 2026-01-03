Enzo Roldán: "Estoy muy contento de volver a Unión y me gustaría quedarme"

Enzo Roldán volvió de su préstamo en Platense y expresó su deseo de poder tener revancha en Unión. Al jugador le queda un año más de contrato

Enzo Roldán volvió a Unión y expresó su intención de quedarse en el plantel.

Durante el 2025, Enzo Roldán vistió la camiseta de Platense y le tocó ser campeón con el Calamar. Sin embargo, su contrato finalizó y el volante retornó a Unión.

Su experiencia en Platense no fue la mejor pese al título obtenido. Y es que jugó casi nada a lo largo del año, ya sea con la dirección técnica de la dupla Orsi-Gómez, como así también, cuando asumió el Kily González.

En varios encuentros fue al banco pero no ingresó, pero además no estuvo a disposición en muchos partidos por lesión. De esta manera, apenas jugó nueve cotejos en todo el año, sumando tan solo 143' en cancha.

Roldán y su deseo de quedarse en Unión

En la vuelta a los entrenamientos del plantel rojiblanco, el mediocampista de 25 años dialogó con la prensa y allí manifestó su deseo de tener revancha en Unión.

"Estoy muy contento de volver a Unión y de encontrarme con gente con la que compartí muchísimo tiempo. Fueron cuatro años muy lindos y por eso muy feliz de estar de vuelta acá", comenzó relatando.

Y agregró: "Mi salida a Platense se dio con la expectativa de tener continuidad y poder jugar, pero no lo conseguí. En su momento el técnico se inclinó por mediocampistas más posicionales, pero ahora contento de estar acá"

"No hablé aún con Madelón, me dijo que lo vamos a hacer en el transcurso de los próximos días, pero yo estoy a disposición del club al 100%. Y después lo que pase a futuro se verá", expresó el mediocampista.

En otro tramo de la charla dijo: "Me queda un año más de contrato con Unión y mi representante esta hablando con los directivos, pero yo estoy enfocado en seguir acá".

Por último, Roldán aseguró: "Si me toca quedarme daré el 100% y si me toca irme tendré que hacerlo. A mediados del año pasado hable con mi señora y le dije que mi intención era volver a Unión y tener revancha, pero no depende de mí".