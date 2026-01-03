Uno Santa Fe | Unión | Unión

Enzo Roldán: "Estoy muy contento de volver a Unión y me gustaría quedarme"

Enzo Roldán volvió de su préstamo en Platense y expresó su deseo de poder tener revancha en Unión. Al jugador le queda un año más de contrato

Ovación

Por Ovación

3 de enero 2026 · 11:49hs
Enzo Roldán volvió a Unión y expresó su intención de quedarse en el plantel.

José Busiemi / UNO Santa Fe

Enzo Roldán volvió a Unión y expresó su intención de quedarse en el plantel.

Durante el 2025, Enzo Roldán vistió la camiseta de Platense y le tocó ser campeón con el Calamar. Sin embargo, su contrato finalizó y el volante retornó a Unión.

Su experiencia en Platense no fue la mejor pese al título obtenido. Y es que jugó casi nada a lo largo del año, ya sea con la dirección técnica de la dupla Orsi-Gómez, como así también, cuando asumió el Kily González.

En varios encuentros fue al banco pero no ingresó, pero además no estuvo a disposición en muchos partidos por lesión. De esta manera, apenas jugó nueve cotejos en todo el año, sumando tan solo 143' en cancha.

Roldán y su deseo de quedarse en Unión

En la vuelta a los entrenamientos del plantel rojiblanco, el mediocampista de 25 años dialogó con la prensa y allí manifestó su deseo de tener revancha en Unión.

"Estoy muy contento de volver a Unión y de encontrarme con gente con la que compartí muchísimo tiempo. Fueron cuatro años muy lindos y por eso muy feliz de estar de vuelta acá", comenzó relatando.

Y agregró: "Mi salida a Platense se dio con la expectativa de tener continuidad y poder jugar, pero no lo conseguí. En su momento el técnico se inclinó por mediocampistas más posicionales, pero ahora contento de estar acá"

LEER MÁS: Saravia reaparece en el radar de Unión y se convierte en una ficha clave del mercado

"No hablé aún con Madelón, me dijo que lo vamos a hacer en el transcurso de los próximos días, pero yo estoy a disposición del club al 100%. Y después lo que pase a futuro se verá", expresó el mediocampista.

En otro tramo de la charla dijo: "Me queda un año más de contrato con Unión y mi representante esta hablando con los directivos, pero yo estoy enfocado en seguir acá".

Por último, Roldán aseguró: "Si me toca quedarme daré el 100% y si me toca irme tendré que hacerlo. A mediados del año pasado hable con mi señora y le dije que mi intención era volver a Unión y tener revancha, pero no depende de mí".

Unión Enzo Roldán Platense
Noticias relacionadas
Marcelo Estigarribia es pretendido por Gimnasia, pero seguirá en Unión.

Gimnasia lo quiere, pero Unión descartó cederlo a préstamo

union marca postura: clausulas en efectivo para retener a mateo del blanco y valentin fascendini

Unión marca postura: cláusulas en efectivo para retener a Mateo Del Blanco y Valentín Fascendini

Froilán Díaz, arquero de Unión, descansa en Reconquista después de su experiencia en el Mundial Sub 17.

Froilán Díaz y su salida a préstamo de Unión: "Necesito jugar y sumar rodaje"

una imagen que refleja identidad

Una imagen que refleja identidad

Lo último

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

Último Momento
Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Famosos venezolanos opinaron sobre la captura de Maduro: Fulop, Baute y Montaner

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

Trump reveló que observó la captura de Maduro como un espectáculo televisivo

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

La primera foto de Nicolás Maduro detenido

La detención de Maduro por Estados Unidos dividió opiniones en la política santafesina

La detención de Maduro por Estados Unidos dividió opiniones en la política santafesina

Ovación
Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Unión puso primera: arrancó la pretemporada con un plantel en transición

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Christian Bernardi, la leyenda que Colón dejó ir en silencio

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Unión intenta cerrar la llegada de un arquero y el candidato es Matías Mansilla

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe