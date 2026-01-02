Uno Santa Fe | Unión | Unión

Saravia reaparece en el radar de Unión y se convierte en una ficha clave del mercado

Leo Madelón tiene en la mira a Rodrigo Saravia desde hace tiempo y el nuevo escenario en Belgrano abre una chance concreta. Unión analiza la ingeniería del acuerdo para cerrar al volante central que el DT considera imprescindible.

Ovación

Por Ovación

2 de enero 2026 · 16:44hs
Unión volvió a poner el foco en Rodrigo Saravia y esta vez el contexto parece jugar a favor. El mediocampista uruguayo, que no será tenido en cuenta por Belgrano, quedó nuevamente en el centro de la escena rojiblanca y su nombre gana fuerza como una de las apuestas más firmes del mercado.

No se trata de una alternativa más. Para Leonardo Madelón, Saravia es el futbolista indicado para resolver una de las principales urgencias del plantel: el equilibrio en la mitad de la cancha. Por eso, puertas adentro, el mensaje fue claro: el equipo no debería iniciar la pretemporada sin un volante central definido.

Un escenario que cambió y favorece a Unión

Belgrano, que en el último libro de pases se había quedado con el jugador, ahora lo declaró prescindible, una decisión que modificó por completo el tablero. Desde Santa Fe ya tomaron nota y comenzaron a evaluar las distintas vías para avanzar.

La opción más concreta es un préstamo, aunque no se descarta que Saravia resuelva su salida del Pirata y quede en libertad de acción. Su contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, y cualquier negociación deberá contemplar la intervención de MMR Sports Group, empresa que administra su ficha.

Con rodaje reciente y respaldo estadístico

Lejos de llegar sin competencia, Saravia tuvo participación en el último semestre. Fue titular en ambos encuentros de Copa Argentina y sumó minutos en siete partidos del Torneo Clausura, alcanzando un total de 850 minutos oficiales en la segunda parte del año.

Ese dato no es menor para el cuerpo técnico de Unión, que prioriza futbolistas con ritmo, intensidad y disponibilidad inmediata.

La confianza de un DT que lo conoce

El interés de Madelón no nace de ahora. El entrenador ya lo dirigió en Gimnasia de La Plata y lo utilizó como una de las piezas centrales de su esquema. Aquella experiencia dejó una marca positiva y explica por qué hoy insiste en su llegada.

Saravia, de 25 años, se formó en Racing de Montevideo, tuvo pasos por Peñarol y sumó experiencia internacional en el FK Rostov de Rusia, antes de recalar en el fútbol argentino.

El perfil que hoy necesita el Tate

En Unión lo describen como un mediocampista intenso, con despliegue físico, buen primer pase y capacidad para ocupar grandes espacios. Justamente, el tipo de jugador que el DT pretende para darle orden y agresividad al equipo.

Mientras otras negociaciones siguen abiertas y dependen de terceros, el caso Saravia aparece como una oportunidad concreta, siempre que Unión logre seducirlo desde lo económico y cierre la mejor estructura contractual.

El mercado avanza y los tiempos apremian. En ese contexto, Rodrigo Saravia vuelve a escena y su posible llegada ya no suena lejana. Unión sabe que el margen de error es mínimo y que, para Madelón, esta incorporación puede marcar el rumbo del nuevo ciclo.

