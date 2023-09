Enzo Roldán, con fecha definida para su operación en Unión

LEER MÁS: Los convocados de Unión para recibir a Godoy Cruz

Enzo Roldán estuvo en el Coloso Marcelo Bielsa acompañando a sus compañeros, y luego del empate de Unión ante Newell's, cuando fue consultado por UNO Santa Fe, respondió: "Tenía el problema en el menisco interno, así que preferimos darle un poco de descanso a la rodilla, ayer me pusieron un plasma con ácido hialurónico, espero que eso responda bien, sino ver la opción de operar, esperemos que no".

Enzo Roldán.jpg Prensa Unión

"El tiempo estimado es hasta el martes o miércoles, jueves a más tardar. Sino ver otra opción, que ojalá no sea el de la operación. Es día a día, si mañana aparezco bien capaz que me sumo al entrenamiento", remarcó Enzo Roldán, quien no apareció en la lista de concentrados de Unión para el choque de este jueves ante Godoy Cruz.

Es que a Enzo Roldán le sigue doliendo su rodilla derecha, con lo cual el departamento médico con el fin de ir ganando tiempo ya programó la intervención quirúrgica, la cual quedó establecida para el martes 27 de septiembre, por la tarde, producto de la cual tendrá como mínimo entre cuatro y seis semanas de recuperación.

Mientras tanto, Enzo Roldán no baja los brazos y sigue trabajando diferenciado esperando el milagro de que le desaparezca el dolor, y que pueda retomar la alta competencia sin la instancia del quirófano, cuestión que a esta altura es toda una quimera.