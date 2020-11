"Es el gol más importante de mi carrera"

En conferencia de prensa y luego del triunfo el goleador aseguró: "Este gol es el más importante para mi carrera, pero no quiero dejar de resaltar la labor de mis compañeros. Cuando cobró penal pensaba que Carabajal era el asignado, le consulté si me dejaba y le agradezco el gesto, ya que me tenía mucha confianza".

Y luego agregó: "Estoy muy contento por mis compañeros, porque nuestro comienzo no fue bueno y demostramos que en los partidos oficiales tenemos una idea clara y ojalá la podamos sostener. El día anterior entrenamos algunos penales porque estaba la chance de definirlo por esa vía".

Por último indicó: "Se me vienen muchos recuerdos de mi vida, cuando era chico y gritaba los goles escuchando la radio. Estar en la historia del club me pone muy contento. La clasificación fue un premio por lo hecho en el primer tiempo".