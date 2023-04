Es oficial: Unión, beneficiado por una amnistía de la FIFA

LEER MÁS: El primer bosquejo de Méndez para armar el once de Unión

El tesorero Jorge Ciceri adelantó por Sol Play (FM 91.5) que "estamos trabajando en eso, abriendo cuentas en algunos bancos para tener la posibilidad de transferir, estamos haciendo todo lo humanamente posible y lo que no también para tener esa vía libre".

Sin embargo, desde Uruguay se reporta que todavía no tienen novedades en cuanto al pago de Unión por el cargo del préstamo por el cual en 2022 Santiago Mele vistió la rojiblanca. De esta manera, queda claro que este inconveniente todavía no se pudo subsanar. Mientras que más allá de las gestiones que se están llevando a cabo para tratar de cumplir y levantar esta inhibición, luego se conoció el reclamo que llevó Independiente Medellín ante la FIFA.

Pero el alcance de la inhibición no solo se trasladó al fútbol profesional, con lo cual Unión no podría sumar jugadores en los próximos mercados de pases, sino que también las consecuencias se sientes en diferentes áreas del club. Una de ellas es el fútbol femenino, que vale recordar que este año Unión comenzó a intervenir profesionalmente, en lo que será su participación en el Torneo de Primera C, en un hecho sin precedentes para la zona.

Nery Pumpido habló con Sol Play (FM 91.5), y dijo: "Me llegó la resolución recién, se la pasé a Edgardo Zin. Me comentaba Leo Aguilar que tenían como 40 jugadores que no podían actuar en sus categorías por esta inhibición en FIFA. Me llegó recién (8 de la mañana). Siguen las inhibiciones, desde los 15 años para arriba, pero desde los 15 años para abajo, donde hay muchos jugadores que no podían actuar se verán beneficiados, igual que para los otros equipos del fútbol argentino. Si hay un error de otro lugar no lo pueden sufrir los chicos".