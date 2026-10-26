Colón ya conoce cuándo disputará su último partido de la fase regular de la Primera Nacional. Luego de que Defensores de Belgrano asegurara la permanencia con el empate frente a San Miguel, que perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera B Metropolitana, quedó confirmado que el encuentro ante el Sabalero se disputará el sábado 30 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López.
Colón ya tiene día y horario para recibir a Defensores de Belgrano
Quedó confirmado el día y la hora del duelo de la última fecha de la Zona A, donde Colón recibirá a Defensores de Belgrano, que este lunes se salvó del descenso.
Por Ovación
El compromiso corresponde a la fecha final de la Zona A y tendrá un valor importante para el equipo santafesino, que buscará cerrar esta etapa con una victoria y conservar sus posibilidades de escalar posiciones antes del inicio del Reducido por el segundo ascenso a Primera División.
Colón quiere terminar lo más arriba posible
El conjunto rojinegro llega a la última jornada con la mira puesta en mejorar su ubicación en la tabla. Actualmente, ocupa el quinto puesto y todavía mantiene chances matemáticas de alcanzar el tercer lugar, aunque para conseguirlo deberá ganar ante Defensores y esperar una combinación favorable de resultados en los partidos de sus rivales directos.
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Más allá de esa posibilidad, sumar de a tres en el Brigadier López será el primer objetivo para llegar fortalecido a los cruces eliminatorios. La posición final determinará el emparejamiento de la primera fase del Reducido, que se disputa a partido único.
Con el calendario definido, Colón comienza a preparar su última presentación de la fase regular. El Sabalero buscará aprovechar la localía para cerrar con una victoria y llegar a la instancia decisiva con la mejor ubicación posible. Hoy recibiría a Acassuso en el Brigadier López.