Colón ya tiene día y horario para recibir a Defensores de Belgrano

Quedó confirmado el día y la hora del duelo de la última fecha de la Zona A, donde Colón recibirá a Defensores de Belgrano, que este lunes se salvó del descenso.

Colón ya conoce cuándo disputará su último partido de la fase regular de la Primera Nacional. Luego de que Defensores de Belgrano asegurara la permanencia con el empate frente a San Miguel, que perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera B Metropolitana, quedó confirmado que el encuentro ante el Sabalero se disputará el sábado 30 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López.

El compromiso corresponde a la fecha final de la Zona A y tendrá un valor importante para el equipo santafesino, que buscará cerrar esta etapa con una victoria y conservar sus posibilidades de escalar posiciones antes del inicio del Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

Colón quiere terminar lo más arriba posible

El conjunto rojinegro llega a la última jornada con la mira puesta en mejorar su ubicación en la tabla. Actualmente, ocupa el quinto puesto y todavía mantiene chances matemáticas de alcanzar el tercer lugar, aunque para conseguirlo deberá ganar ante Defensores y esperar una combinación favorable de resultados en los partidos de sus rivales directos.

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Más allá de esa posibilidad, sumar de a tres en el Brigadier López será el primer objetivo para llegar fortalecido a los cruces eliminatorios. La posición final determinará el emparejamiento de la primera fase del Reducido, que se disputa a partido único.

Con el calendario definido, Colón comienza a preparar su última presentación de la fase regular. El Sabalero buscará aprovechar la localía para cerrar con una victoria y llegar a la instancia decisiva con la mejor ubicación posible. Hoy recibiría a Acassuso en el Brigadier López.