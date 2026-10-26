Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene día y horario para recibir a Defensores de Belgrano

Quedó confirmado el día y la hora del duelo de la última fecha de la Zona A, donde Colón recibirá a Defensores de Belgrano, que este lunes se salvó del descenso.

Ovación

Por Ovación

26 de octubre 2026 · 21:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón ya tiene día y horario para recibir a Defensores de Belgrano

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Colón ya conoce cuándo disputará su último partido de la fase regular de la Primera Nacional. Luego de que Defensores de Belgrano asegurara la permanencia con el empate frente a San Miguel, que perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera B Metropolitana, quedó confirmado que el encuentro ante el Sabalero se disputará el sábado 30 de noviembre, desde las 18, en el estadio Brigadier López.

LEER MÁS: Lago, otra vez en modo figura para Colón: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

El compromiso corresponde a la fecha final de la Zona A y tendrá un valor importante para el equipo santafesino, que buscará cerrar esta etapa con una victoria y conservar sus posibilidades de escalar posiciones antes del inicio del Reducido por el segundo ascenso a Primera División.

Colón quiere terminar lo más arriba posible

El conjunto rojinegro llega a la última jornada con la mira puesta en mejorar su ubicación en la tabla. Actualmente, ocupa el quinto puesto y todavía mantiene chances matemáticas de alcanzar el tercer lugar, aunque para conseguirlo deberá ganar ante Defensores y esperar una combinación favorable de resultados en los partidos de sus rivales directos.

LEER MÁS: Giménez responde en Colón y Delfino tendrá una decisión difícil cuando esté Budiño

Más allá de esa posibilidad, sumar de a tres en el Brigadier López será el primer objetivo para llegar fortalecido a los cruces eliminatorios. La posición final determinará el emparejamiento de la primera fase del Reducido, que se disputa a partido único.

Con el calendario definido, Colón comienza a preparar su última presentación de la fase regular. El Sabalero buscará aprovechar la localía para cerrar con una victoria y llegar a la instancia decisiva con la mejor ubicación posible. Hoy recibiría a Acassuso en el Brigadier López.

Colón Defensores de Belgrano Reducido
Noticias relacionadas
Colón llega al final del torneo alcanzando una racha muy positiva.

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

colon va por el tercer puesto: que necesita para escalar en la ultima fecha de la primera nacional

Colón va por el tercer puesto: qué necesita para escalar en la última fecha de la Primera Nacional

colon pone la mira en defensores: como se encuentran los cinco lesionados del plantel

Colón pone la mira en Defensores: cómo se encuentran los cinco lesionados del plantel

colon, pendiente de la lucha por el descenso para conocer el dia de su ultimo partido

Colón, pendiente de la lucha por el descenso para conocer el día de su último partido

Lo último

Crecida del Paraná: advierten por el desplazamiento de serpientes y otros animales silvestres en zonas urbanas

Crecida del Paraná: advierten por el desplazamiento de serpientes y otros animales silvestres en zonas urbanas

Cerraron dos circuitos de las cataratas por el aumento del caudal del Río Iguazú

Cerraron dos circuitos de las cataratas por el aumento del caudal del Río Iguazú

Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: Ahora estamos vivos

Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: "Ahora estamos vivos"

Último Momento
Crecida del Paraná: advierten por el desplazamiento de serpientes y otros animales silvestres en zonas urbanas

Crecida del Paraná: advierten por el desplazamiento de serpientes y otros animales silvestres en zonas urbanas

Cerraron dos circuitos de las cataratas por el aumento del caudal del Río Iguazú

Cerraron dos circuitos de las cataratas por el aumento del caudal del Río Iguazú

Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: Ahora estamos vivos

Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: "Ahora estamos vivos"

Madelón destacó la reacción de Unión y se ilusiona con los playoffs: Hay con qué

Madelón destacó la reacción de Unión y se ilusiona con los playoffs: "Hay con qué"

Es oficial: Colón ya tiene día y horario para recibir a Defensores de Belgrano

Es oficial: Colón ya tiene día y horario para recibir a Defensores de Belgrano

Ovación
Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: Ahora estamos vivos

Estigarribia y el desahogo de Unión tras el triunfo ante Estudiantes: "Ahora estamos vivos"

Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

El terreno que Colón recuperó desde la llegada de Iván Delfino para avivar la ilusión

El terreno que Colón recuperó desde la llegada de Iván Delfino para avivar la ilusión

Lago, otra vez en modo figura para Colón: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

Lago, otra vez en modo figura para Colón: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula