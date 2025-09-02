Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Uno Santa Fe | Unión | Unión

La Liga Profesional le bajó la persiana a la 7ª fecha del Clausura y eligió a Leonardo Madeló como Mejor DT, luego del enorme triunfo de Unión ante Racing

2 de septiembre 2025 · 18:18hs
El gran momento de Unión no pasa desapercibido. La Liga Profesional eligió a Leonardo Madelón como el Mejor DT de la 7ª fecha del Torneo Clausura, tras la resonante victoria por 3-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, uno de los triunfos más impactantes del fin de semana.

• LEER MÁS: El arquitecto de Unión: Del Blanco, el generador número uno de chances de gol en el Clausura

El reconocimiento no solo responde al resultado, sino también a la forma: el Tatengue fue superior en todo momento, mostró orden, agresividad, presión alta y eficacia ofensiva. En un escenario complejo y ante un rival de jerarquía, Unión dio una lección de carácter y juego, y su entrenador fue clave para plasmar esa identidad en cancha.

• LEER MÁS: Unión renace con Madelón: números que marcan la recuperación

De la eliminación a la reacción

Tras la dura caída por Copa Argentina frente a River, muchos esperaban un bajón anímico. Pero el plantel respondió de la mejor manera y el cuerpo técnico reinventó al equipo en apenas días. Dos victorias de visitante en fila: primero goleó 4-0 a Instituto en Córdoba y luego la victoria en Avellaneda terminó de confirmar el buen momento del Rojiblanco.

Unión así se aleja de los puestos de abajo y empieza a ilusionarse con algo más. El objetivo inicial era salir del fondo y sostener la categoría, pero ahora, con este envión, el panorama se aclara y la clasificación a instancias decisivas del torneo aparece en el horizonte.

• LEER MÁS: Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

El sello de Madelón en Unión

Leonardo Madelón volvió a Santa Fe para asumir un desafío enorme y, con trabajo y firmeza, le devolvió competitividad e identidad al equipo. La elección de la Liga Profesional premia su lectura táctica, su liderazgo y la solidez con la que está conduciendo este nuevo ciclo al frente del Tate. El Modo Unión volvió a activarse y en ese presente que entusiasma, el liderazgo de Madelón es un factor determinante.

