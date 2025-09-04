Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mauro Pittón la rompe en Unión y fue distinguido por la Liga Profesional

Como suele darse después del final de cada fecha, la Liga Profesional brinda distinciones y ahora enalteció el momento de Mauro Pittón en Unión

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2025 · 18:24hs
Mauro Pittón la rompe en Unión y fue distinguido por la Liga Profesional

Prensa Unión

La Liga Profesional volvió a destacar a un jugador de Unión. En este caso, Mauro Pittón fue elegido como el Jugador con más Control de la fecha 7 del Torneo Clausura, gracias a su desempeño en el resonante triunfo frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

• LEER MÁS: Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel de Unión fue mental, pero también físico"

El mediocampista santafesino fue una de las grandes figuras del 3-1, donde incluso le anularon un gol que todavía sigue siendo motivo de debate. Más allá de esa polémica, su influencia en el juego fue determinante: orden, despliegue, recuperación y presencia en las dos áreas, virtudes que lo convierten en un verdadero termómetro del equipo de Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Unión cerrará la semana con fútbol y con la mira en Gimnasia

Pittón atraviesa un momento de altísimo nivel. Ya suma dos goles en el campeonato y se consolidó como el capitán tras la salida de Franco Pardo, asumiendo con naturalidad el rol de líder dentro y fuera de la cancha. La confianza del entrenador es plena, y el volante responde con actuaciones que lo ubican como uno de los mediocampistas más destacados de la competencia.

Pittón, en pleno crecimiento en Unión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1963029422984044700&partner=&hide_thread=false

El reconocimiento de la Liga Profesional aparece como un mimo merecido para el dueño del mediocampo rojiblanco, que semana a semana confirma su jerarquía y su importancia en un Unión que se anima a desafiar a cualquiera.

Unión Mauro Pittón Liga Profesional
