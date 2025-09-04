La Liga Profesional volvió a destacar a un jugador de Unión. En este caso, Mauro Pittón fue elegido como el Jugador con más Control de la fecha 7 del Torneo Clausura, gracias a su desempeño en el resonante triunfo frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.
Mauro Pittón la rompe en Unión y fue distinguido por la Liga Profesional
Como suele darse después del final de cada fecha, la Liga Profesional brinda distinciones y ahora enalteció el momento de Mauro Pittón en Unión
Por Ovación
El mediocampista santafesino fue una de las grandes figuras del 3-1, donde incluso le anularon un gol que todavía sigue siendo motivo de debate. Más allá de esa polémica, su influencia en el juego fue determinante: orden, despliegue, recuperación y presencia en las dos áreas, virtudes que lo convierten en un verdadero termómetro del equipo de Leonardo Madelón.
Pittón atraviesa un momento de altísimo nivel. Ya suma dos goles en el campeonato y se consolidó como el capitán tras la salida de Franco Pardo, asumiendo con naturalidad el rol de líder dentro y fuera de la cancha. La confianza del entrenador es plena, y el volante responde con actuaciones que lo ubican como uno de los mediocampistas más destacados de la competencia.
Pittón, en pleno crecimiento en Unión
El reconocimiento de la Liga Profesional aparece como un mimo merecido para el dueño del mediocampo rojiblanco, que semana a semana confirma su jerarquía y su importancia en un Unión que se anima a desafiar a cualquiera.