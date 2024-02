Fascendini tiene muchas chances de debutar en Unión

El capitán de Unión Claudio Corvalán no estará ante Sarmiento por suspensión. Su reemplazante sería Valentín Fascendini, ya que Torrén no estaría disponible

Unión tendrá una baja sensible para visitar a Sarmiento . Y es que el capitán C laudio Corvalán llegó al límite de tarjetas amarillas y tendrá que cumplir con una fecha de suspensión. La lógica indicaba que su reemplazante fuera Miguel Torrén , pero el experimentado zaguero se viene recuperando de un pequeño desgarro.

Lo cierto y concreto es que el exArgentinos no está entrenando con el resto de sus compañeros y lleva adelante trabajos de kinesiología. Por lo cual, a dos días del partido, el cuerpo técnico no lo tendría en cuenta y la idea es no arriesgarlo, teniendo en cuenta lo que viene.