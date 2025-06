Fatura Broun: "Unión no va a ser un rival fácil"

"Contento de estar acá, de seguir compitiendo. Tenemos un partido muy importante. Nosotros, a pesar de que los últimos años no nos fue bien en la Copa Argentina, le damos mucha importancia al torneo. Sabemos que es un partido difícil. Unión ya tiene varios entrenamientos con Madelón y no va a ser un rival fácil", expresó de movida.

Para después, apuntar: "El grupo está con muchas ganas. Venimos entrenando bien y ojalá que todo lo que estamos haciendo se pueda mostrar el sábado".

LEER MÁS: El paraguayo Fernando Díaz se sumó al plantel de Unión

El regreso de Di María al club

"Como todo hincha de Central estoy muy contento. Es algo que tenía que llegar y el club está preparado para recibirlo. Estamos muy entusiamados. Creo que no solamente Central lo va a recibir bien, todo el fútbol argentino lo va a recibir con una ovación en cada cancha. Ojalá que le vaya bien en el Mundial de Clubes con Benfica, nosotros acá lo estamos esperando", opinó.

Y luego, amplió: "La llegada de Ángel te obliga a ser protagonista. No tenemos que pensar que con lo que hicimos ya está. Es seguir con la idea, achicar el margen de error y tomar buenas decisiones. Tenemos que obligarnos desde adentro y que la gente nos obligue también. Central es un club grande y siempre tiene la presión de ser competitivo".

LEER MÁS: Vazzoler, antes del Clásico liguista: "Unión buscará los tres puntos para acomodarnos"

El presente personal

Fatura Broun es uno de los pilares del equipo de Ariel Holan, que fue protagonista del Torneo Apertura en el semestre inicial. Al momento de expresar cómo se siente, no dudó en decir que "no me quiero relajar. Todo lo contrario. Trato de esforzarme día a día para estar a la altura. Con la gente me siento bendecido. A pesar de los momentos malos que tuvimos la relación con el hincha cambió muchísimo después del título del 2023. A esta camiseta la defiendo a muerte".