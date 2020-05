Federico Milo: "Me encantaría quedarme en Unión"

Federico Milo es uno de los tantos jugadores de Unión que continúa entrenando a la par de sus compañeros, de manera virtual, a la espera de la resolución gubernamental respecto a la vuelta del fútbol.

Claro que en breve su contrato expira con el Tate, con lo cual el futuro aún no está resuelto. El lateral-volante charló con el programa Unión en tu dial (Sol 91.5) en medio del aislamiento obligatorio sobre diversos temas.

En el inicio ratificó que “estoy en Santa Fe pasando la cuarentena. Entrenando con el grupo y esperando con ansias que esto termine rápido. Hacemos entrenamientos grupales, tres veces a la semana, vamos variando los días, pero estamos constantemente entrenando”.

Más adelante, admitió que “hay que rebuscársela con lo que tenemos. Estoy en una casa y tengo más espacio para trabajar. El plan de alimentación es lo principal en esta etapa. Todos creíamos que no iba a ser largo y no iba a influir. Tenemos una lista de comidas saludables para mantenernos bien".

Uno de los temas de debate en los últimos días, luego de la confirmación de AFA, fue la supresión de descensos hasta 2022, algo que no fue del agrado del gremio de futbolistas. En este sentido, Milo dijo que "para mí no tiene sentido, no tenes una competencia como para que el campeonato lo terminen así, no vas a arriesgar a traer jugadores”.

Cuando se le pidió una opinión respecto a la salida de Madelón, el exArsenal sostuvo que “me sorprendió, como le sorprendió a todo el grupo. No lo esperábamos así cómo se dio de una día para el otro. Ya estaba fastidioso porque se le habían ido 3 o 4 jugadores importantes. Nosotros tratamos de contenerlo y calmarlo ya que se quería ir antes de que arranque el campeonato y eso iba a ser un desastre”.

milo 1.jpg Federico Milo era uno de los jugadores tenidos en cuenta por Madelón.

Y más adelante, agregó: "llegó un momento que él tendió que no daba para más y es respetable, pero nos tomó de sorpresa porque fue a mitad de semana, a días de un partido que teníamos que jugar. Nos golpeó mucho, pero tratamos de dar vuelta la página porque sabíamos que teníamos el partido con Arsenal”.

Uno de los momentos más importantes en lo poco que pudieron jugar de manera oficial a lo largo de 2020, fue la clasificación a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, algo que obviamente lo tuvo como protagonista.

Al respecto enfatizó: "sufrimos, como sufrieron todos los hinchas. No nos relajamos, sabíamos que iba a ser así, estábamos confiados del buen partido que hicimos en Santa Fe. Lo de los hinchas fue impresionante. La caravana, la puerta del hotel. Fue un empujón bárbaro, eso te contagiaba. Recuerdo que la noche previa al partido con Mineiro nos costó un poco dormir, pero estábamos bastantes tranquilos”.

Milo es consciente que el equipo no tiene entrenador y la llegada de un nuevo estratega puede condicionar su continuidad en la Avenida López y Planes. Por eso no dudó en expresar que "no tuve contacto con los dirigentes. Mi representante sí y ya tiene un panorama. Faltan detalles y cerrar un par de cosas para saber qué va a pasar conmigo en Unión. Me encantaría quedarme en Unión. La gente me recibió muy bien. Me gustaría quedarme unos años para seguir logrando cosas positivas con el club”.

Y luego, acotó: "Sería lo ideal tener el técnico para saber a quién va a tener en cuenta o no. Hay mucha incertidumbre, hay muchos chicos que están esperando lo mismo”.