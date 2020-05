Spahn: "En junio tendremos designado al técnico de Unión"

Unión atraviesa un momento clave en la búsqueda del nuevo entrenador, luego de la negativa que recibió de parte de Sergio Rondina, con lo cual se tuvieron que activar los Planes B. De esta manera, quien salió a aclarar cómo marchan dichas gestiones fue el presidente Luis Spahn.

El presidente Spahn habló con De Diez, por LT10 (AM 1020), donde brindó detalles de cómo se encuentra Unión en esta situación. El presidente tatengue, comenzó diciendo: "Estamos trabajando, entendemos que a pesar de la indefinición que tenemos en cuanto a la reanudación de la parte deportiva creemos que en el mes de junio tenemos que tener técnico designado. Tuvimos una demora con Rondina, era una opción, decidió quedarse en Buenos Aires por temas personales, familiares. Había algunos elementos que indicaban que así podía ser su decisión, la respetamos, era una de las alternativas que estaban en la primera línea."

"Queremos definir debido a que también tenemos que resolver los nueve contratos que se vencen y comenzar a trabajar en función de las incorporaciones que tenemos que hacer", destacó el presidente Spahn, en otra parte de la charla.

Sobre los candidatos que aparecen en carrera, el presidente Spahn destacó: "No somos de dar nombres en cuanto a la incorporación de jugadores y técnicos, es una situación muy incómoda para nosotros, ya que hay un montón de cuerpos técnicos buscando trabajo y hay que tener respeto por esto, ya que vamos a poder beneficiar solo a uno. Pero se sabe que cuando hay interesados hay operativos de prensa y datos infiltrados para que estén en la opinión pública, a veces nos sirve para tener una pequeña recolección de opiniones de los asociados".

Más adelante, se lo consultó a Spahn si la búsqueda del nuevo DT de Unión puede estar afectada por la suspensión de los descensos, y el presidente opinó: "En principio saben que Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires, donde hay una masa importante de clubes. Somos cuatro equipos de Santa Fe, uno de Córdoba, otro de Tucumán, uno de Mendoza, uno de Entre Ríos y Aldosivi, somos ocho del interior sobre 24. Muchas veces nos encontramos con una dirigencia que tiene un dinamismo que altera la normas de juego. Lo que se definió en cuanto a la suspensión de descensos no será fácil de cambiar porque cambiarán todos los objetivos. A Unión no lo afectará porque haya o no descensos, ya que tenemos por objetivo seguir creciendo en el fútbol profesional y estabilizarnos en una franja en la tabla de posiciones, queremos estar mejor de lo que estuvimos esta temporada, con seis puntos más hubiésemos estado entre el quinto o décimo puesto".

Para luego, Spahn indicar: "Si estamos ahí uno puede dar un golpe ya que esos puntos te permiten posicionarte mejor y dar alguna sorpresa. Pero no es la idea, ni la situación de Unión que se afecte su economía por una condición endeble y tenga que poner demasiada ilusión en los chicos, los que vienen pidiendo pista la tendrán en forma natural, otros tendrán que trabajar un poco más. Queremos tener un cuerpo técnico realista, abierto, que tenga justicia en cuanto a si los chicos merecen o no la oportunidad, pero no armaremos el equipo condicionado por lo económico, no corresponde y es riesgoso".

Spahn.jpg Luis Spahn le llevó tranquilidad a los hinchas de Unión en cuanto a la búsqueda del nuevo técnico.

En tanto que en otra parte del diálogo, el presidente de Unión indicó: "Todo está articulado en función de andar bien, a un mejor rendimiento deportivo hay más socios, más concurrencia a la cancha, mejores posibilidades de vender a algún jugador. También afecta ligeramente a la distribución, saber si seguirá escalonada en base a méritos deportivos como era la Superliga. Todas las variables son para que uno se esfuerce y logre objetivos mejores".

También se le hizo referencia a Spahn de la particularidad por la cual Unión y Colón no tienen representantes en el Comité Ejecutivo de AFA y el presidente tatengue dijo: "Se dio esa circunstancias, incorporaron a los dos equipos de Rosario. Si bien es importante tener presencia, no tiene que darse en forma estatutaria. Hace poquito charlé con Claudio Tapia, luego le mandé un audio como resumen de la charla y me respondió a los cinco minutos que compartía y agradecía el apoyo. A la hora y hora y media me dijo que una de las ideas que le planteé le había gustado mucho. Tener acceso a los vínculos que generan decisiones es importante, también lo es la gestión. A veces uno puede tener una silla en AFA y no tener llegada. Nosotros tenemos que trabajar en muchas cosas, como darle expectativas a nuestros juveniles de Selección Argentina, para eso trabajamos y hacemos una gestión que no se hace necesariamente en AFA. Unión está bien representado, bien conceptuado y lo que se decida somos un voto en 24. No es tan necesario pensar que Unión cambiará la historia".

"Es más importante tener acceso y poder charlar con el presidente o los influyentes, quincenalmente o mensualmente, que tener una silla. Logramos con gestión, en el caso de Leo (Madelón) cuando tuvo el intercambio con el arbitro o algún jugador, y no por estar en AFA, sino por el peso de estar 11 años en una CD. Logramos resultados muy positivos y no solo por estar en AFA. Lamentablemten en otras instituciones cuando cambia la directiva se derrumba todo lo que logró la gestión anterior, y arranca de nuevo desde abajo. A nosotros esta cantidad de años nos permite gozar de estos beneficios", opinó Spahn, presidente de Unión, en otra parte del diálogo.

En la parte final a Spahn se le volvió a preguntar por la búsqueda del nuevo DT de Unión e indicó: "Hay una nueva primera línea con tres o cuatro nombres, estamos tratando de tomar una decisión en conjunto, somos siete. Esto es fútbol, sobre esas alternativas todos coincidimos que los tres o cuatro nombres que están en la primera línea son los potables. No vamos a coincidir los siete, pero sí lo que haremos es por respeto y coherencia que lo que se decida en forma mayoritaria, será apoyada por todos de forma unánime".

En cuanto al perfil que se busca, el presidente Spahn adelantó: "Es muy doloroso e incómodo tener un montón de gente que está pidiendo trabajo, tenemos que tener respeto por esto. No queremos dejar a nadie de lado, por más que es una parte cruel del fútbol, que hay más cuerpos técnicos que puestos de trabajo y cuesta mucho tener oportunidades. Pero tomaremos la mejor decisión, que los unionistas que se queden tranquilos, lo estamos elaborando muy bien. Tenemos en Martín Zuccarelli a un asesor de lujo que está aportando y será gravitante en esta decisión".