Ferrero: "Creo que se hará lo de Jonathan Galván a Unión"

Más allá de esta situación, para Juan Manuel Azconzábal sería clave poder contar con Jonathan Galván, que viene de jugar tres partidos en Central Córdoba de Santiago del Estero (todos como titular). Sin embargo, no sería prioridad para el entrenador Alfredo Berti, quien ya le habría dado el visto bueno para que se busque nuevo club.

En diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), Alexis Ferrero (mánager de Central Córdoba), se refirió a esta posibilidad de que Jonathan Galván desembarque en Unión, y dijo: "Estamos charlando. No hay nada cerrado. Esperemos ver si hay definiciones el lunes. Depende de que nos pongamos de acuerdo y firmar todo. Yo creo que se hará. Por eso no viajó para el amistoso. Esperamos resolverlo lo más rápido posible".

image.png Jonathan Galván, quien tuvo una gran aparición en Aldosivi y luego perdió continuidad, está a un paso de Unión.

Jonathan Galván nació en Buenos Aires, el 25 de junio de 1992 (tiene 28 años). Debutó profesionalmente en Aldosivi, con 19 años. En tanto que luego fue comprado por Colón, donde sumó pocos minutos en cancha (jugó cuatro partidos), pero lo vendió en 1.000.000 de dólares a Argentinos Juniors.

Galván sufrió dos lesiones muy importantes en los últimos años (una grave de rodilla cuando estaba en Colón) lo que le impidió poder tener más continuidad en dicho club y luego en el Bicho, donde también estuvo mucho tiempo parado.

En su carrera disputó 184 partidos, de los cuales 163 fueron como titular, mientras que en 21 ingresó desde el banco de los suplentes y en 22 ocasiones fue reemplazado. Convirtió, además, seis tantos, recibió 49 amarillas, fue expulsado en cinco ocasiones por roja directa y una por doble amonestación.