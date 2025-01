Fragapane: "Estoy muy contento de estar de vuelta en Unión"

Luego de haber sido oficializado como refuerzo, Unión presentó a Franco Fragapane, en conferencia de prensa. "Kily me llamó y no lo dudé", afirmó.

Franco Fragapane está experimentando su segundo ciclo en Unión, donde fue requerido por Cristian González, desde el mercado de pases anterior, lo que generó incluso un cortocircuito muy grande en su momento con el presidente Luis Spahn.

Franco Fragapane, en sociedad en Unión

En cuanto a su regreso al fútbol argentino, Franco Fragapane dijo que "es una sensación linda, estoy muy contento de estar de vuelta, miré todos los partidos de la Liga Argentina. Es algo muy lindo, tengo que adaptarme y hacer lo que siempre hice que fue jugar".

Luego, cuando se le preguntó a qué jugador verá el hincha de Unión, Fragapane indicó: "Siempre fue mi característica la de la velocidad, en Estados Unidos jugué de interno, de extremo, me siento cómodo en esa posición, estoy para donde Kily me necesite, donde me quiera poner estoy a disposición".

image.png

Sobre su balance de su pase en Estados Unidos, sobre todo el último año, contó: "Siempre jugué, siempre estuve ahí, fueron tres años muy lindos, pero ya no quería estar más ahí. Ya me había aburrido de la ciudad y de la liga, y necesitaba volver a competir, y a sentir esa presión, me salió lo de Unión, no lo dudé, es un club muy lindo, que conozco muy bien, me llamaron para volver, siempre recuerdo cuando estuve sin club y Unión me abrió las puertas, por eso volví".

Y Fragapane se refirió a la triple competencia que se avecina, y dijo: "Me miré a todos los partidos de Unión, ya que tengo a mi mujer que es fanática, sé cómo juega el equipo, sé todo, el objetivo es pelear y tratar de ganar algo con el club, que estuvo cerca pero no se le dio. Se vio el trabajo del cuerpo técnico, es un club muy lindo, con gente apasionada. Estaremos para pelear, tenemos tres competiciones y alguna hay que ganar".

El deseo de volver a Unión de Franco Fragapane

"Siempre que recuerdo la cancha estuvo llena, por más que el equipo peleaba el descenso, la gente siempre apoyó. Es lindo jugar con mucha gente y sentir el apoyo", agregó Fragapane sobre lo que representa jugar en el 15 de Abril.

LEER MÁS: Dos exjugadores de Unión, en el top ten de los más valiosos de la Liga Profesional

También se refirió al grupo, y dijo que "es muy lindo, hay muchos compañeros que están de cuando pasé por acá, también hay muchos chicos a los que hay que hablarles y enseñarles, están empezando, es un grupo muy unido y muy bueno", agregó Franco Fragapane sobre el plantel con el que se encontró en Unión.

Y sobre los contactos que tuvo Me llamaron, Kily no, más me llamó Tomy Costa, siempre le dije que quería venir, pero no era un tema mío, sino del club de Estados Unidos. Había que poner mucha plata, y en seis meses iba a quedar libre, era medio al pedo, cuando quedé libre, Kily me llamó en Navidad, me dijo que quería que venga, no lo dudé, y aquí estoy".