Madelón: "Este Unión sabe lo que quiere, juega con el corazón y tiene pertenencia"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, se mostró satisfecho con el 0-0 ante Belgrano, destacó la solidez y remarcó la importancia de llegar fuertes a los playoffs

Unión cerró la fase regular con un 0-0 ante Belgrano en Córdoba y Leonardo Madelón dejó su análisis tras quedar segundos en su zona en el Clausura. El DT se mostró satisfecho con la actuación, destacó la solidez y remarcó la importancia de llegar fuertes al cruce decisivo.

“El árbitro cobró, también el línea y el VAR. Así que ya está. El resultado fue justo ante un rival necesitado para clasificar, pero nosotros queríamos más. Fue un partido correcto, sin mala intención. Defendimos bien en todos los sectores y si acertábamos alguna contra podíamos ganarlo”, señaló el entrenador, quien valoró que Unión cumplió con “el tercer objetivo de jugar de local” y ahora solo queda “esperar al rival”.

Sobre lo que significaba cortar la mala racha en Córdoba, Madelón fue claro: “Estuvimos a 10 centímetros. El grupo está bien, haciendo una linda campaña. El balance es superpositivo. Ahora se viene el mano a mano y nos toca en casa, con nuestra gente. Hay que aprovecharlo”.

El técnico también se detuvo en el rendimiento individual de Emiliano Álvarez, una de las novedades ante la ausencia de Lautaro Vargas: “Hizo un buen partido. Lo venimos preparando desde que llegó de Uruguay. Con Vargas le costaba jugar, pero pasa bien al ataque y es rápido. Lo sacamos para mejorar el juego aéreo en el segundo tiempo. Sabemos que podemos contar con él”.

Durante el encuentro, el Francés dejó ver su frustración en algunas jugadas de contraataque: “Pateaba al piso y botellas porque si mejorábamos el último pase, el resultado era otro. Pero también sabíamos que si nos equivocábamos podíamos perderlo. Este empate no modifica nada: quedamos segundos y seguimos adelante”.

Sobre la preparación para lo que viene, el DT resaltó que ningún rival cambia la idea de Unión: “No nos modificó nadie la estructura. Hay que llegar bien y hacer un partido correcto, trabajarlo. El equipo corrió mucho en este partido. No hay que elegir rival. Solo esperar quién toca”.

Madelón contó además un punto de quiebre: “Después de Santiago hablé con los dos centrales. Habíamos bajado la seguridad. Mostramos videos sobre cómo funcionábamos al inicio. Entendieron que había que ser duros y levantaron mucho. Somos todos obreros: elegir una figura siempre es difícil”.

La importancia para Unión de ser local

El entrenador volvió a destacar la fortaleza del equipo en el 15 de Abril: “Nos gusta jugar de local. Es lindo. Les dije a los chicos que había que pelear por jugar en casa. Este Unión sabe lo que quiere, juega con el corazón y con mucha pertenencia. Ojalá nos alcance para seguir avanzando”.

Pensando en el mata-mata, Madelón percibe un plantel preparado: “El objetivo inmediato es superar el mano a mano. Llegamos bien, tranquilos, maduros y con equilibrio. Cuando el equipo está sano mentalmente, todo fluye. Todo pasa por la confianza. Este modo Unión le gusta a la gente: es un equipo que da todo. A veces alcanza, otras sobra y otras no”.

Consultado sobre una situación compleja que atañó a Cristian Tarragona en la previa, el DT aclaró: “No fue contra él. Faltó un día, pero está claro que da el máximo. Hizo un partido correcto y dejó todo”.

Para cerrar, Madelón volvió a expresar lo que significa dirigir en Santa Fe: “Este es un lugar especial para mí. No cualquiera viene acá. Tengo gente buena, jóvenes que quieren hacer historia. Todos me ayudan. La confianza es todo. Pero al final, todo depende de quién mueve la red. Acá no hay cuestionamientos ni murmullos. Unión da todo siempre, y eso reconforta a la gente”.