Francisco Pumpido construye su propio camino en Unión

El juvenil Francisco Pumpido, hijo de Nery, se refirió a las expectativas que tiene después de firmar su primer contrato con Unión. "Las cosas me están saliendo porque me lo merezco", disparó

En diálogo con radio Sol Play 91.5 reconoció que "luché siempre contra todo, se dicen muchas cosas: que el apellido ayuda y que alguien está por el apellido. La gente tiene que entender que, cuando vos estás con un apellido así de grande, en vez de a favor, las cosas están en contra".

LEER MÁS: Las lesiones en Unión desnudan la falta de variantes en el plantel

Esa situación, no menor, también puede incidir en muchas situaciones. En ese sentido subrayó que "te miden el doble la vara, te piden que hagas todo bien y lo que hacés bien es por tu viejo. Luché toda la vida contra eso, hoy las cosas me están saliendo porque me lo merezco".

En otro tramo de la charla añadió que "desde que jugaba en Liga Santafesina, iba al banco y hoy estoy acá, firmé contrato con un club profesional y me llena de orgullo. La peleo todos los días, está bien que soy el hijo de Nery, pero soy Francisco Pumpido y todo lo que hice me lo gané yo solo".

Fran seguirá con su perfil bajo y mucha entrega, ahora trabajando para plasmar ese nuevo objetivo que será pisar la cancha como jugador profesional del club rojiblanco.