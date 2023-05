Franco Calderón le puso suspenso a su continuidad en Unión

"Mi representante está negociando con Luis (Spahn), obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club, no lo quiero cagar, se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro. Y seguramente voy a firmar un año más en Unión", manifestó Franco Calderón luego del empate sin goles que Unión cosechó ante Godoy Cruz en Mendoza.

Lo concreto es que en los últimos días no hubo novedades en torno al futuro de Franco Calderón, ni para firmar un nuevo contrato, el cual vence el 31 de diciembre, ni con una nueva alternativa para su futuro.

En diálogo con UNO Santa Fe, Franco Calderón se refirió a su futuro, luego de esas declaraciones que había dado en Mendoza, y afirmó: "Del contrato no tengo más qué hablar, porque después que dije eso ("no voy a cagar a Unión") no se volvieron a comunicar. Por el momento no voy a tocar ese tema, mi cabeza está en lo deportivo".

Y en otro tramo, ante la insistencia de UNO Santa Fe, Franco Calderón remarcó: "La verdad no quiero decir una cosa que me comprometa, pero voy a transpirar la camiseta hasta que alguien decida o me toque irme, mi laburo está acá, siento los colores porque me dio la oportunidad de crecer".