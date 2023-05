"No quiero irme libre de Unión, ni joder al club"

"Mi representante está negociando con Luis (Spahn), obviamente que no quiero cagar al club, yo soy jugador del club, no lo quiero cagar , se tienen que poner de acuerdo entre ellos dos para arreglar y que todo quede claro. Y seguramente voy a firmar un año más en Unión", comenzó contando Calderón.

LEER MÁS: Zenón comparte el deseo de todo el mundo Unión

Para luego agregar: "La realidad es que no me quiero ir libre, soy patrimonio del club, irse libre es cagar al club, y es algo que yo no quiero hacer por un montón de cuestiones. Yo debuté acá, Unión es mi casa, me vio crecer, ojalá lleguen a un acuerdo y todo se solucione para estar todos tranquilos"

Finalizado el tema contractual, habló sobre el partido: "Me fui con bronca por el primer tiempo que hicimos, nos tenían que dar un cachetazo para poder levantar y nos lo dio el técnico en la charla. Hablando con los compañeros, y mejorando un par de cosas tácticas, en el segundo tiempo mostrando otra cara. Me voy a casa pensando en que dejamos todo, que cambiamos la imagen, tiramos todos como para hacer las cosas bien y marcar un gol. Pero de todos modos, nos llevamos un punto contra un rival complicado“, agregó.