Franco Calderón: "Se extraña mucho pisar el 15 de Abril"

Unión se prepara para afrontar la segunda semana de entrenamientos en Casasol, donde el plantel comenzó a trabajar con estrictos protocolos que fueron ordenados por AFA, con la aprobación del gobierno nacional. Franco Calderón está afrontando una pretemporada muy especial, ya que por un lado se afirmó como titular en el equipo, y por el otro nuevamente compartirá las tareas con su hermano Pablo, del cual se confirmó en las últimas horas su regreso al club.

Tras uno de los entrenamientos que el plantel de Unión realiza en Casasol, Franco Calderón habló con prensa del club y arrancó contando sobre los entrenamientos: "Es un poco raro por el motivo que volvimos a entrenar y se extrañaban a los compañeros. Pero es raro ya que no se pueden compartir mates, almuerzos, o el desayuno".

"Pero estamos volviendo al ruedo, empezamos a tocar la pelota, a correr, lo que nos gusta. Estamos para esto. Pero de a poco las cosas se irán solucionando, de a poco iremos trabajando con más compañeros, ojalá todo vuelva a la normalidad y podamos entrenar como terminamos la última vez", manifestó Franco Calderón, quien en las próximas semanas firmará su contrato de renovación con Unión.

Cuando a Franco Calderón se le preguntó por lo que más costó en esta etapa de trabajos con Unión, afirmó: "Lo que más costó fue correr lo intermitente que nos dieron, ya que no estábamos acostumbrados a lo que era el entrenamiento tan duro. Veníamos de una rutina que nos pasaba el profe Hugo Díaz, pero la exigencia no era tanta, ya que el profe no agarraba el cronómetro para controlarnos. Pero al estado físico no lo perdimos, hay que agradecerle al profe Huguito ya que estuvo al pie del cañón en los cuatro meses de la cuarentena, pasándonos rutinas de gimnasio y trabajos intermitentes. Nunca nos soltó la mano en todo este tiempo y nos acompañó en todo".

Franco Calderón.jpg Franco Calderón se refirió a cómo marchan los entrenamientos y reveló que extraña jugar en cancha de Unión. Prensa Unión

Sobre cómo imagina el regreso del fútbol, Franco Calderón indicó: "Todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo arrancará todo, pero por lo menos estamos entrenando, se extraña pisar el campo de juego, con la gente, jugar en el 15 de Abril. Se extraña todo pero de a poco se irán solucionando las cosas, entrenando en grupo, con fútbol reducido. De a poco volverá todo al ruedo".

En la parte final volvió al tema de los entrenamientos y Franco Calderón, defensor de Unión, dijo: "No estamos acostumbrados y es un poco raro. Cuando llegamos a los entrenamientos tenemos que medirnos la fiebre, ponernos alcohol en gel. El club nos da las botellitas. Nos cuesta adaptarnos a todo eso, pero día a día lo vamos haciendo y sabemos que tenemos que hacerlo. Terminamos de entrenar y nos ponemos alcohol en gel, de a poco nos vamos a tener que ir acostumbrando".