Madelón pasa la escoba en Unión: hay otros dos jugadores a los que se les daría salida

Leonardo Madelón comienza a pensar en el nuevo Unión, y habría dos jugadores con varios minutos en la temporada a los que se les daría salida.

Con el regreso a los entrenamientos y la planificación de la próxima temporada en marcha, Unión ya empezó a delinear la conformación del plantel profesional. Más allá de los contratos que vencen el 31 de diciembre, la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan también en negociaciones para resolver varias situaciones particulares de jugadores con escasa participación.

Entre los vínculos que finalizan aparecen nombres importantes como Jerónimo Dómina, Lucas Gamba, Matías Tagliamonte, Mauricio Martínez y Ezequiel Cañete , con quienes se evaluará caso por caso la posibilidad de renovación, atendiendo tanto al rendimiento como al contexto económico de la institución.

LEER MÁS: Unión inició su última semana de trabajo y analiza opciones para la pretemporada

Sin embargo, en paralelo, hay futbolistas con contrato vigente sobre los cuales se buscará acordar una salida anticipada. Claudio Corvalán, de mínima participación durante el segundo semestre pero con un contrato de alto impacto en el presupuesto, es uno de los casos más emblemáticos. También Francisco Gerometta, sin lugar ni continuidad, aparece en la lista de posibles desvinculaciones.

Por su parte, el entrenador Leonardo Madelón ya le habría comunicado a Nicolás Paz y a Juan Pablo Ludueña que están en libertad de buscar nuevos destinos. Ambos jugadores, pese a formar parte del plantel, tuvieron una incidencia limitada durante la última etapa.

Los números de la temporada

Juan Pablo Ludueña acumuló 707 minutos en 2024, repartidos en:

37 en Copa Argentina 360 en el Torneo Apertura 310 en el Clausura Sin participación en Copa Sudamericana ni en los playoffs ante Gimnasia → Total: 10 partidos



Nicolás Paz comenzó con protagonismo bajo Cristian González, pero fue perdiendo rodaje:

Apertura: 7 partidos / 340 minutos Clausura: 5 partidos / 57 minutos Copa Sudamericana: 204 minutos Sin minutos en Copa Argentina ni fases finales → Total: 16 partidos (601 minutos)



LEER MÁS: ¿Qué hará Unión con Diego Díaz? Los días pasan y el futuro del delantero no se resuelve

La reconfiguración del plantel ya está en marcha y se espera que las definiciones se aceleren en los próximos días, a medida que avance la planificación de la pretemporada. Con decisiones deportivas pero también económicas, Unión busca ajustar su estructura con el objetivo de competir con mayor solidez en 2025.