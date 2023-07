Froilán Díaz: "Vestir la celeste y blanca es una alegría que no se puede expresar"

El arquero de la Selección Argentina Sub 17, Froilán Díaz, volvió a ser titular en Reserva. "Pudimos alcanzar una gran victoria", enfatizó

Después de la goleada a la T charló por radio Sol Play 91.5 y expresó que "estoy muy contento, cuando dijeron el equipo me puse muy contento, hace mucho que no lo jugaba en Reserva, se lo agradezco a toda mi familia".

Más adelante apuntó que "Talleres era un rival muy fuerte, muy atacante, pero vinieron los goles gracias a Dios y pudimos alcanzar una gran victoria".

El golero subrayó que "hablé con Tato (Mosset), confió en mí, desde la pretemporada vengo entrenando, gracias a él, al entrenador de arqueros y a mis compañeros, todos me ayudan".

En referencia a una nueva convocatoria a la Selección Argentina, no dudó en decir que "es muy linda noticia, me citaron de vuelta, muy contento de vestir la celeste y blanca, es un alegría que no se puede expresar".

En otro tramo de charla reconoció que "me cruzo en el Predio con Mascherano, Pablo Aimar, Diego Placente, te apoyan día a día, te dan todo para que sigas entrenando al máximo, el objetivo es prepararnos para el Mundial de Indonesia, más que agradecido de eso".

Antes de su despedida, admitió que "me toca competir en mi puesto con varios chicos que tienen buen nivel, pero con fe, trabajo y entrenando duro día a día voy a dar el máximo para poder llegar al Mundial y ser campeón".