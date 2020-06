Gallegos: "Debería volver a Unión, pero Estudiantes me quiere"

Matías Gallegos se fue a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, ya que en Unión no tenía continuidad y estaba un poco relegado. De allí que emigró con la chance tener mayor continuidad. Y lo consiguió, ya que en la última temporada disputó 19 partidos con la camiseta del Pincha de Caseros y marcó un gol.

Además se dio el gusto de jugar el partido por cuartos de final de la Copa Argentina, en donde Estudiantes eliminó a Colón en la definición desde los 12 pasos. Ese día Gallegos ingresó en el complemento y pudo festejar ante el Sabalero. El 30 de junio finaliza su contrato y su futuro es incierto.

Gallegos tiene la particularidad de que el día de su debut en Unión fue precisamente cuando marcó su único gol con la camiseta rojiblanca en lo que fue un debut soñado. Ingresó a los 33' del complemento y a los 38' marcó el empate ante San Martín de San Juan por 1-1. Ese partido se jugó el 31 de marzo de 2018.

Luego fue cedido a préstamo a Olimpo en donde convirtió cuatro goles en 12 partidos, pero no pudo impedir que el Aurinegro perdiera la categoría. Y ante la falta de posibilidades de jugar en Unión fue cedido a Estudiantes. En diálogo con Radio Gol 96.7 el delantero de 23 años explicó su situación.

"Todavía no tengo en claro mi futuro, el contrato con Estudiantes vence el 30 de junio y en teoría debo volver a Unión, pero AFA autorizó prorrogar los contratos por seis meses. Y en ese sentido, el presidente de Estudiantes nos ofreció renovar hasta fin de año ya que quiere mantener al equipo", comenzó explicando.

Para luego agregar "Sería bueno que el torneo de la Primera Nacional pueda definirse en la cancha. Ya no tenemos técnico porque Diego Martínez se fue a Godoy Cruz y estamos esperando que llegue un nuevo técnico. Pero en mi caso debo esperar la decisión de los dirigentes de Unión para saber si me siguen prestando".

Consultado si le gustaría tener la chance de retornar a Unión respondió: "Obviamente que me encantaría jugar en Unión, es el club que me formó como jugador y como persona. En su momento me costó irme, pero me fui bien y con la idea de poder volver. El primer contrato lo hice en mayo del 2018 y finaliza en junio del 2021".

Por ahora el delantero se encuentra en Santa Fe y realizando los entrenamientos de manera virtual que le brinda el club de Caseros. Los próximos días serán claves para definir si la dirigencia de Unión decide prestarlo hasta fin de año o si define que debe volver previa consulta con el nuevo entrenador.