Gamba: "Siempre hay que soñar en grande y Unión lo puede hacer peleando arriba"

En charla con Radio EME, el jugador no pudo ocultar su satisfacción por el arranque de campeonato: "Estamos muy contentos por este presente del equipo. Nos sentimos muy bien y venimos trabajando de la misma manera. Pero esto recién arranca y queda mucho por delante".

Luego, reconoció que hubo un click luego de la eliminación de la Copa Argentina a manos de los suplentes de Gimnasia de Mendoza: "Nos golpeó mucho ese partido, porque no salieron las cosas como queríamos y el propósito era seguir en la Copa Argentina. Fue muy complicado y nos costó. El equipo se acomodó y estamos trabajando bien, con estas cinco fechas muy buenas. Ahora hay que prepararse de la mejor manera posible para lo que viene".

Respecto a los mejores partidos de Unión hasta ahora, Lucas Gamba no se quedó con uno: "El segundo tiempo con Banfield fue muy bueno, al igual cuando metimos a San Lorenzo en un arco, que ni nos generó situaciones. Con Independiente Rivadavia no se hizo un buen partido, pero ganamos y fue clave. Tuvimos varios momentos muy buenos".

Lucas Gamba se ilusiona en Unión

"Se viene una parte brava por los que equipos con los que jugaremos, pero ya nos tocó enfrentarlos antes y hacer bien las cosas. Contra los grandes nos fue bien y esperemos continuar de la misma manera", admitió el mendocino.

Pero no quedó solo ahí: "Es un campeonato muy parejo. A todos les cuesta ganar con claridad y los partidos son muy cerrados. Salvo algunos equipos, todo se emparejó. El fútbol argentino tiene una paridad que lo hace tan atractivo. Ojalá que este año sea para nosotros".

La frase final deparó en una conclusión todavía más superadora: "Siempre hay que soñar en grande y Unión lo puede hacer. Tenemos que trabajar para pelear arriba para olvidarse del descenso y el promedio, que es tan agobiante. Esto nos llevará a pelear por llegar a una copa".

En el final, no se preocupó por haber pedido de la titularidad: "Tenemos una competencia interna muy buena y es lo que hace que el equipo se potencie. Esto hace que todos estemos bien. En este caso me tocó salir y tendremos que trabajar más para estar cuando me toque".