Gerometta le buscó el lado positivo al empate de Unión

Profini sumó crédito para seguir en el once inicial de Unión

"Terminar con el arco en cero es importante, con uno menos todo el segundo tiempo, es algo positivo, en el segundo generamos situaciones, no quiere entrar, hay que seguir trabajando", apuntó.

Para después reconocer, que el triunfo se niega al tener varias caras nuevas. Al respecto, afirmó: "Creo que tiene que ver hay muchos chicos nuevos, nos estamos adaptando, recién tuvimos un par de entrenamientos más, tenemos que seguir por este camino".

En relación a la cantidad de partidos en pocos días, el canterano dijo que "es el formato del torneo, tenemos a Huracán en pocas horas, sabíamos que es así, no vale la pena pensar en eso, preparar de la mejor manera, después tendramos una semana larga".

En otro tramo de la charla subrayó que "el año pasado lo terminé bien y en este año me tocó jugar todos los partidos, me estoy sintiendo bien, la continuidad me dará eso, lo busco yo".

Con relación a la línea de cinco, que retornó frente a la Gloria, expresó que "la línea de cinco la tenemos más entrenada porque jugamos más partidos así, pero nos podemos adaptar a lo que no pide el entrenador".

Antes de su despedida confesó que "aún no pudimos ganar, no es lo que pensábamos a esta altura, pensamos que estamos para mucho más, es de acá para adelante porque los puntos que se perdieron no se pueden recuperar".